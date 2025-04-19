禮來減肥藥試驗理想 股價飆14%

禮來（Eli Lilly）的口服減肥藥Orforglipron在三期臨床試驗效果理想，可幫助二型糖尿病患者降低血糖和體重，安全性與現有注射型GLP-1藥品相當，刺激股價周四暴漲14.3%，反觀近期研發進展不如意的對手諾和諾德（Novo Nordisk），其美國預託證券（ADR）挫7.63%。

Orforglipron是化合物，譯作「奧格列龍」或「小分子口服腸泌素」，亮點在於試用的人在服藥40個星期後平均減輕16磅，約佔體重的7.9%，超出公司預計的4至7%範圍；諾和諾德以類似化合物Semaglutide（司美格魯肽）打造的長青糖尿針Ozempic，以最高劑量也只能讓糖尿病患者減磅約6%。

禮來及諾和諾德的所謂「減肥藥」，其分子會兼治糖尿和過重，不同用途要獨立審批。Orforglipron今次測試是醫糖尿，針對那些光靠膳食和運動都控制不到血糖水平的患者，勝在降血糖時也能減磅，才有減肥藥之稱。

口服藥料明年上市 不過，口服藥畢竟方便過打針，可望更受歡迎，禮來的捷報反映公司在口服減肥藥能搶頭啖湯，「沒有產能限制」的預告令市場更為興奮，券商認為Orforglipron可能最快明年獲批上市，禮來成為減肥藥的贏家。富瑞稱，禮來的數據代表將有一款甫上市就大賣的新藥；瑞穗更指，禮來將在相當長一段時間內保持卓越地位，領先對手的優勢正在擴大。

禮來周四股價急漲