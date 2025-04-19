特朗普傳研炒聯儲主席

經營Truth Social的特朗普媒體及科技集團日前被對沖基金建倉沽空。

向來以老闆作風行事、被內地網民稱為「川皇」的美國總統特朗普強勢重返白宮，據報過去幾個月來私下討論炒掉聯儲局主席鮑威爾，所以他日前在自家社交媒體Truth Social上寫道「鮑威爾的離職來得不夠快」並非只是嘴炮。

消息指，「侵侵」屬意的聯儲局主席人選、前理事沃爾什曾去海湖莊園晉見特朗普，期間「川皇」向他提出過在鮑威爾任期結束前就將其開除，但沃爾什進諫，說應該讓聯儲局主席把任期做滿，不應橫加干預。

美國財政部長貝森特亦勸阻道，聯儲局制訂貨幣政策的獨立性，乃美國不容有失的珍寶，炒掉鮑威爾只會得不償失。

要求SEC調查DJT沽空 不過，特朗普在當地時間周四再度公開炮轟鮑威爾，斥他不減息是「玩弄政治」，又說「如果我要炒他（鮑威爾），他很快會執包袱。」高盛稱，歷史上每當央行失去獨立性都會導致法定貨幣信心危機，令金價大幅上漲。

提到Truth Social，經營它的特朗普媒體及科技集團（DJT）日前被對沖基金Qube Research & Techonologies建倉沽空，規模達1.05億美元。公司要求美國證交會（SEC）立即調查，質疑沽空涉嫌「可疑活動」，更宣稱有迹象顯示是違法的無貨沽空。

Qube稱沽空「川皇」旗下的公司不反映對其基本面有特定觀點，純粹是量化模型得出。白宮發言人稱，總統名下的資產放在子女管理的信託沒有利益衝突。