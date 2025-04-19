Netflix季賺225億新高

收入連升9季 指行業逆市具韌性 在中國出招減少進口美國電影之際，美國網上串流影視平台Netflix公布上季純利創下歷來新高，高達28.9億美元（約225.42億港元），按年及按季急增23.93%及54.67%。雖然一如早前預告，公司不再披露季度新增或流失訂戶數據，但卻大派「定心丸」，指受惠用戶增長和提價策略等因素，上季收入按年增12.51%至105.42億美元，按季而言，更連升9季，由收入、純利以至本季業績指引均勝預期。

訂閱廣告收入超預期 相對Netflix定下的首季指引，今次財報的核心指標均超出預期，包括經營利潤率由去年同期28%升至31.7%，比指引的28.2%更好；經調整後每股盈利為6.61美元，優於指引的5.58美元等。公司指，收入及經營利潤高過指引，主因訂閱和廣告收入略高於預期。且營收和利潤的增長前景依然穩健，故維持先前對今年全年營收和利潤率的預測不變。

Netflix預計，第二季收入將按年增15.4%至110.4億美元，經營利潤率甚至高見33.3%，經調整後每股盈利將達7.03美元。收入增幅主因近期價格調整、會員數量及廣告收入雙雙持續上升。

面對環球經濟不確定性日益加劇的情況，被問及娛樂影視消費會否受打擊，公司聯席行政總裁Gregory K. Peters指，正留意消費者情緒及宏觀經濟的任何變動，據目標觀察所得，暫未見有任何重大情況要注意。

他續稱，娛樂行業於上個經濟困難時期的表現相當具韌性，且Netflix現已推出低價訂閱計劃，為打算節省開支的消費者更多選項。因此，美國總統特朗普的關稅政策或市場動盪，並未對公司業務構成影響。

美加生意增9.3%遜色 不過，按地區劃分，作為最大收入來源的美加兩地按年僅增9.3%，錄46.17億美元，稍遜於市場預期的46.8億美元。歐洲、中東和非洲地區（EMEA）收入上漲15.11%，而拉丁美洲收入升8.32%，分別高過預期及與預期持平。最大升幅仍然來自亞太地區，上季大增23.06%至12.59億美元。公司相信，美加地區第二季收入將再次加速。

對於外界指Netflix定下未來5年的收入增長目標，聯席行政總裁Ted Sarandos指，公司內部不時提及長期願景，但這有別於指引，澄清公司沒有一個5年計劃的指引。Gregory K. Peters重申，公司預期今年廣告收入將翻倍。

值得留意是，自今年首季起，Netflix不再披露每季訂戶數量和會員平均收入（ARM），冀市場關注更傳統的財務指標如營收和利潤。另外，作為領導架構與接班計劃的一部分，Netflix也宣布，其共同創始人Reed Hastings已由執行主席，調任非執行主席。

Netflix近季業績表現 Netflix年內股價走勢