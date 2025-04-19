華人統領美4大晶片商

現代電子設備基本上離不開晶片，無論是發展人工智能（AI）、生產手機、電腦，甚至是電視機、雪櫃，都要有晶片才能夠做到。「晶片戰爭」是如今各國科技領域角力中最為重視的一環，亦賦予晶片產業前所未有的經濟、政治戰略意義。近年美國力推本土晶片生產，試圖將供應鏈抓在手中，更利用晶片技術打壓中國。有趣的是，隨着英特爾（Intel）新任行政總裁（CEO）陳立武（Lip-Bu Tan）上任，目前美國4大晶片公司──英偉達（Nvidia）、博通（Broadcom）、超微半導體（AMD）以及英特爾，CEO都是由華人擔任。

英特爾：陳立武冀重啟生產AI晶片 剛上任的英特爾CEO陳立武，1959年出生於馬來西亞華人家庭，在新加坡長大並接受教育。陳立武在2022年曾經加入英特爾董事局，但傳聞指他與時任行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）意見分歧難以磨合，並於去年8月辭任董事。去年12月英特爾董事會決定另覓舵手，最終於今年3月由陳立武臨危受命。

精簡管理層 允直接匯報 據悉，陳立武與蓋爾辛格最大的分歧，在於希望英特爾大刀闊斧裁員，解決中階管理層過於臃腫的問題。同時，陳氏亦希望重啟生產人工智能（AI）伺服器晶片的計劃，並希望在AI模型、軟件、機械人領域尋求更多商業機會，以積極吸引新客戶來推動晶片製造業務增長。

果然，最新有傳他讓重要晶片主管直接向他匯報，以掌握全局，並將網絡晶片部門主管Sachin Katti提拔為技術總監，執掌AI。

陳立武於2023年獲指派特別職位，負責檢視英特爾的晶片生產流程，當時他提出了一系列的改革方案，惟遭到拒絕，其後他亦宣布辭任。今次他回巢，理應可能會推動更多業務改革。

超微半導體：蘇姿丰押注關鍵領域奏效 如果說陳立武重振英特爾聲威之路仍然漫長，那麼超微半導體（AMD）CEO蘇姿丰則正處於前所未有的巔峰。AMD市值更早早拋離老對手英特爾，如今更乘着人工智能（AI）熱潮大放異彩，是唯一能夠在圖像處理器（GPU）領域與英偉達（Nvidia）分庭抗禮的半導體公司。很難想像，在2012年蘇姿丰剛加入AMD時，公司正處於窮途末路，其市值只是英特爾的百分之一。

當時的AMD情況比如今的英特爾要差得多，巧合的是，蘇姿丰在入職AMD前，陳立武向她提過一些建議，鼓勵她勇敢嘗試。兩人曾經在Freescale半導體共事4年，有一定交情。陳立武曾對她表示︰「AMD市值不到30億美元，這代表你不會出錯。」

重視技術人才 本着「沒甚麼可以輸」的想法，蘇在AMD推動了一系列改革，將戰略重點放在關鍵市場，包括個人電腦的CPU（中央處理器）以及用於遊戲機業務的GPU，其他業務全部出售，AMD自有的晶片產線也被砍掉。當時，團隊有成員提出進入手機晶片行業，2014年的手機行業是當時無人可以拒絕的市場，但她卻一口回絕，直言︰「我們不是一家手機晶片廠，我們只做自己擅長的事。」

蘇姿丰把幾乎所有資源押注在高效能運算領域，2016年，AMD發表x86-64微架構「Zen」，希望能扭轉以往「Bulldozer」架構的頹勢，Zen是AMD重返高效能運算市場的重要產品，完全顛覆了舊架構的設計，首款Zen架構處理器「Ryzen」晶片於2017年3月上市。

值得留意的是，2012年除了是蘇姿丰入職AMD的年份，晶片業界傳奇人物、人稱「遊俠」的凱勒（Jim Keller）亦同樣加入了AMD。他是Zen架構研發的領導者，亦是曾經在英特爾、AMD、博通、蘋果公司（當時他任職的PA Semi被收購，該公司是Apple M系列晶片的貢獻者）、特斯拉（Tesla）各大科技公司之間反覆橫跳，進進出出。

蘇姿丰放手讓凱勒研發Zen架構，是後來成功反超英特爾的關鍵。這亦反映出她相當重視技術人才，而她本人就是一位出色的工程師。她在2017年麻省理工畢業典禮演講時提到的：「我發現很多麻省理工的PhD（哲學博士，是指研究型的博士學位）在給哈佛的MBA（工商管理碩士）打工，我希望能改變這種現象」。

格芯欠突破 撤合作 在晶片生產上，由於AMD的代工廠格芯（GlobalFoundries）遲遲無法實現製程上的突破，蘇毅然賠付天價違約金，取消與格芯簽訂的永久合約，轉頭與成功研製出7納米生產工藝的台積電達成合作。

事後看來，蘇姿丰的決定是正確的，亦使AMD能在近年AI熱潮中更上一層樓。這與她的工程師背景、技術眼光有很大的關係，同時也是因為她果斷、敢作敢為的性格，才能夠令一家瀕死企業鹹魚翻生。

博通：陳福陽擅長收購拓展版圖 美國半導體界還有一位相較之下低調的華人CEO─博通（Broadcom）的掌門人陳福陽（Hock Tan）。雖然同樣是技術出身，但陳福陽更像是金融與財務高手，擅長收購和資本操作，讓博通躍居全球第二大無廠半導體公司，也讓他獲封「併購大鱷」、「收購狂人」。

陳福陽出身於馬來西亞，家境並不富裕的他，高中畢業後靠獎學金前往美國留學，取得麻省理工學院（MIT）機械工程學士及碩士學位，以及哈佛MBA。

帶領安華高蛇吞象一舉成名 2005年，54歲的陳福陽進入博通的前身安華高（Avago Technologies）擔任行政總裁，隨後展開他的併購之路。2016年陳福陽帶領安華高「以蛇吞象」之姿，收購收入是安華高兩倍的博通，讓他一戰成名，合併後將公司更名為博通有限公司，也就是現在的博通。

在收購完成後，如今博通仍保留「AVGO」的美股上市代碼，留住過去的影子。

陳福陽的收購攻勢也曾踢到鐵板，2018年博通提出以1,300億美元併購高通（Qualcomm），最後遭高通董事會反對，失敗作結。但他並未放棄，轉而改變策略收購軟體公司，2022年更併購了基礎設施軟體公司VMware，持續拓展版圖。

英偉達：黃仁勳曾面對公司瀕倒閉 隨着英偉達（Nvidia）成為全球最有價值的人工智能（AI）產業鏈公司，行政總裁黃仁勳的大名已無人不識。與陳立武、蘇姿丰不同的是，他是Nvidia的創始人，是老闆與合夥人，而不是後來才加入的職業經理人。

黃仁勳出生於台灣，9歲時到美國寄宿學校念書，養成他獨立、堅強的個性。年少時的黃仁勳，曾經在連鎖餐廳Denny's當洗碗工和服務生，他說餐飲業的工作，讓他學會謙遜、親切待人。大學畢業後，黃仁勳就一直待在硅谷，曾在AMD、LSI Logic工作。1993年，正值30歲的他，和兩位夥伴在Denny's吃飯，決定要創辦公司，3人以4萬美元創立了英偉達。

在英偉達成立初期時，也面臨諸多挫折，包括當時推出的頭兩款產品NV1、NV2未如理想，差點讓公司倒閉。當時英偉達的主要客戶，是日本電子遊戲公司世嘉（Sega），並且獲得其注資，在關鍵時刻為英偉達提供了繼續營運的資金。

承認錯誤 謙卑求助 可惜的是，由於英偉達的產品表現未如理想，亦拖累世嘉在遊戲主機競爭中敗陣，不得不退出主機業務，更沽清了手頭的英偉達股票。黃仁勳吸收了失敗的經驗，之後與主要競爭對手3dfx的對決中成功擊敗對方，最終3dfx於2000年反被英偉達收購。

談到創業之道時，黃仁勳說︰「承認並面對錯誤，以及謙卑尋求幫助，是聰明、成功人士最難學會的。」

蘇姿丰寄語年輕人勇於挑戰最難的問題，才能學會更多。 陳福陽被封為「併購大鱷」和「收購狂人」。 黃仁勳