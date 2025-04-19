內銀股值博率全剖「息」

中行：中金估跑贏 目標5.3元 中國銀行去年純利升2.56%至2,378.4億元（人民幣‧下同），優於預期，惟撥備前經營溢利跌1.04%，至3,970.01億元，基本每股盈利0.75元。內地減息環境下，淨利息收入4,489.34億元，按年跌3.77%，淨息差1.4%，按年降19點子。高盛及滙豐環球研究均予中行買入評級，同時上調目標價至5港元及5.2港元，中金更預期可以「跑贏行業」，目標價5.3港元。

上調今明年盈利預測 高盛將中行2025至2027年撥備前經營溢利及淨利潤預測，上調至平均2%及7%，反映超預期的淨息差、手續費收入增長、較弱的投資收益及較低的有效稅率。但提醒後續宜關注淨息差改善的可持續性、債券收益率上升對投資回報及銀行資本的影響，同時須留意潛在資本注入規模和資本部署計劃，海外業務策略及其對盈利的支持，以及資本市場反彈和消費金融政策刺激導致的手續費收入增長。滙豐環球研究認為，中行的費用收入實現正增長，成本控制改善，上調對中行今明兩年每股盈利預測0.7%及0.1%。

中行去年實現營業收入升1.38%，續見改善，預計後續手續費表現逐漸恢復。中金稱，中行去年盈利超預期，收入增長符預期，相信更高的撥備能降信貸成本，因此上調今明兩年盈利預測至2,414億元及2,472億元，上調幅度3%及4.3%，將H股目標價調升一成。

農行：盈利增長稱冠派息加碼 綜觀4大內銀業績，農業銀行盈利增長稱冠，多家券商認同其盈利增速超預期，相繼給予「買入」評級，最樂觀價位為6港元樓上。農行去年盈利約2,821億元（人民幣‧下同），按年增長4.7%；撥備前經營溢利升1.59%，也是4家內銀最佳。末期股息為每10股派1.255元，全年每股股息24.2分，按年增約4.8%。

股價料闖6.1元 美銀證券發表研報稱，農行去年純利增幅及撥備覆蓋率勝過同行，故將2025至2026年盈利預測上調達4%，股本成本（COE）預測下調50點子至14%。

華泰證券則指，鑑於農行息差降幅收窄，看好該行2025至2027年盈利能力，該3年淨利潤預測為2,893億元、2,983億元及3,145億元，另提到其縣域金融特色突出，應享一定估值溢價，目標價升至5.9港元。中銀國際也將農行目標價升至6.1港元。

農業銀行近年認真貫徹落實面向三農市場定位，光大證券於研報中尤其提及農行的縣域業務，指縣域金融業務發展態勢良好，具有穩定低成本存款拓展優勢，後伴隨線上線下渠道整合協同，縣域業務發展有望帶動公司貸款增戶擴面。

隨着該行資產端穩步擴張，重點領域信貸投放維持較高景氣度，縣域三農業務穩步增長，相信收入貢獻持續提升。

工行：淨息差穩 上望7.16元 去年工商銀行淨利潤按年增0.5%至3,658.63億元（人民幣‧下同），全年股息30.8分。受利息淨收入降幅收窄的帶動，營業收入7,861.26億元，按年降2.5%；淨息差1.42%，與同業相若。副行長姚明德展望今年淨息差下行，稱這已為市場共識。至於資產質量指標，年末不良貸款率1.34%，按年降兩點子；撥備覆蓋率214.91%，按年升0.94個百分點。

風險抵禦能力足 國聯證券研報指，工行業績略有改善，息差拖累輕微走弱，因前期存款掛牌利率下調及同業存款整改等影響，公司存款付息率明顯改善。

工行去年末撥備覆蓋率按年上升，但按季回落5.39個百分點，國聯證券認為這反映工行整體風險抵補能力較足，隨着內地支持國有大型商業銀行補充資本，工行長期分紅能力有保障，維持「買入」評級。

中銀國際認為，工行淨息差保持穩定，資產質量穩健，估值便宜，目標價上調至7.16港元；華泰證券相信憑着工行穩固的龍頭地位，應享受一定估值溢價，目標價升至7.06港元。兩券商同樣維持工行「買入」評級。

建行：配股攤薄效應較同業低 建設銀行去年經營收入及純利均勝預期，經營收入按年跌2.28%至7,285.7億元（人民幣‧下同），純利升0.87%至3,355.77億元，每股盈利1.31元，按年持平。該行宣派每股末期息20.6分，全年派息40.3分。截至去年12月底止，不良貸款額3,446.91億元，按年升5.98%，不良貸款率1.34%，按年降0.03個百分點。

大行紛嗌買 睇8.9元 滙豐環球研究維持對建行「買入」評級，目標價調升至8.9港元。該行指，建行去年每股盈利略遜預期，但資產質素及淨息差均優於同業，不良貸款比率下降，顯示風險管理強勁。

財政部向包括建行等4間內銀注資，建行配股募資總額不超過1,050億元，規模為4家內銀中最少。瑞銀認為可減輕攤薄效應憂慮，建行表現會較好，料股息率將是4行中最高。滙豐環球研究相信建行每股攤薄較同業低。

評級展望方面，高盛、瑞銀及花旗均認為建行可「買入」，給予目標價7.91港元、7.4港元及7.28港元；摩根大通睇7.55港元，建議「增持」。

中國銀行去年純利優於預期。 4大內銀股價表現 內銀股往績股息率