富瑞：圓匯一年內或再揚18% 日股跑贏

「狂人」特朗普亂揮關稅大棒令全球投資者魂飛魄散。富瑞高級量化策略師Shrikant Kale根據2018至2019年特朗普1.0貿易戰的經驗，指政策彈出彈入會令市場短期內愈發波動，加上關稅會令全球經濟增長下滑、特班子想美元匯價走弱，重申去年8月時提出「日圓未來18個月內兌每美元或衝上120」的預測。圓匯昨窄幅上落，盤中高見142.22；以此為基礎，富瑞料一年內尚能再升18.5%。

同樣參照歷史經驗，過去兩年吸金甚巨的日本股市也會隨日圓升值跑贏其他發達地區。Kale看到的亮點包括東京證券交易所推動的上市公司改革，但要留意，他不是說會獨善其身做好，事關關稅戰會擾亂供應鏈和投資，削弱全球經濟增長，繼而打擊日本企業的盈利，更何況部分公司是日圓升值的輸家。

日上月核心通脹升溫 Kale表示，該行的基本預測是日股今年整體盈利預測會被調低10%，東證指數和日經平均指數今年目標為2,600點和35,500點，比市場共識保守得多，對比昨日收市，上行空間分別只有1.59%及2.21%。上述兩大日股指數昨日均升逾1%。

論頭痛程度，日本央行不下於日本企業。上月日本消費物價指數（CPI）按年漲幅再回落至3.6%，但扣除新鮮食品後的核心CPI按年漲幅卻回升至3.2%，再扣除能源後的雙重核心CPI亦見按年漲幅擴大0.3個百分點至2.9%。日央行是因應關稅戰維持銀根寬鬆，抑或因應通脹繼續超標而進一步「收水」，可謂處於兩難，尤其是日前有傳日央行自己也會下調經濟增長預測。

花旗看好金價衝3500 日本生命保險基礎研究所調查部長齋藤太郎評論，食品價格上漲是推動整體通脹的主要因素，進口物價倒是未有大漲，從日央行的角度是民間通脹預期正在轉變。

比起有「收水」預期的日圓，黃金更是當前避險首選，花旗調高未來3個月金價目標至每安士3,500美元，理據都是央行增持之類。