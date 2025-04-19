上海復旦去年收入微增 關稅影響小

施稱，主要產品線去年銷量都有所增長，可總收入僅升1.5%。內需不足尤令人憂慮「內捲」，他坦言企業都會面臨價格競爭和挑戰，公司會把精力放在新產品的研發上，推出有競爭力的產品，並在新領域拓展銷售，努力保持較好的毛利率水平。

研新一代製程晶片 施雷預計今年研發投入「仍將保持一定的強度」。他稱，公司的FPGA主力產品為28納米製程，新一代製程也在逐步發展和導入，跟國外龍頭的差距除了在於製程與市佔率，還有軟件易用性，得繼續努力。

就英特爾（Intel）日前蝕讓FPGA業務Altera的控股權，施雷相信是Intel「根據其自身戰略作出」的決定；隨着人工智能（AI）應用需求增加，FPGA能發揮並行計算、靈活、可編程等技術特點，獲得新的應用空間。