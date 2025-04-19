iPhone中國首季出貨量縮9％

市場研究機構IDC統計顯示，中國今年首季智能手機出貨量按年升3.3%至7,160萬部，增速跑贏全球1.8個百分點之多，主要拜政府加推補貼所賜，偏偏iPhone按年減少9%至980萬部，市場份額按年減1.9個百分點至13.7%，排名由第三跌至第五。

內地加快推進6G 儘管國產手機品牌表現亮眼，IDC直言，上季中國智能手機出貨量不及預期，反映補貼刺激消費的作用只是溫和，iPhone應該是衰在價錢偏高。

另外，工信部信息通信發展司司長謝存昨稱，持續提升5G和「千兆光網」（每秒傳輸一GB的光纖網絡）的覆蓋，推進算力網絡發展外，並會加快推進6G（第六代流動通訊技術）技術研發與標準制訂，加強通訊、感知、智能、計算等融合技術突破，前瞻布局和培育6G的應用產業生態，亦會深化與歐盟、南韓、印度等地在6G領域的交流合作。