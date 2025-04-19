藍鯨清倉Meta微軟 掃英偉達

資產逾11億英鎊（約113.28億港元）的藍鯨增長基金（Blue Whale Growth Fund），對美國人工智能（AI）概念股愈發保守，已沽清「美股七雄」當中的Meta和微軟。

經濟陰霾不利廣告業務 主理它的基金經理Stephen Yiu向外媒解釋，Meta清倉發生在特朗普宣布對等關稅措施前夕，因為這樣重塑全球格局的行動會拖慢經濟增長，提高前景的不確定性，不利該公司的全球廣告業務。Meta雖然全速發展AI，但去年折合過萬億港元的收入，仍有97.64%來自廣告。

至於今年繼續減倉微軟到目前一股不沾，理由仍然是其資本開支很快會超出現金流。

有趣的是，既然擔心微軟AI大撒幣無以為繼，理應要減持英偉達（Nvidia），但Yiu的操作完全相反─趁近期股價大跌加倉，佔組合比重由去年底英偉達見頂前夕時的7%，提高至10%，於基金界來說非常重倉。他解釋，華府加辣出口管制固然不利短期股價表現，但英偉達仍很能捕捉AI應用增加的機遇，況且中美AI競賽乃未來幾年最受關注的事件之一。英偉達行政總裁黃仁勳昨轉抵上海與市長龔正會晤。

事實上，AI仍是大勢所趨。德國西門子能源早前上調今年業績指引，理由是全球電力需求增長下，燃氣發電機和電網科技部門業務尤為強勁。至於電力需求強勁，歸根究柢必然與「食電獸」數據中心愈建愈多有關。

英國券商Hargreaves Lansdown亦指，對等關稅出台以來，客戶對於「美股七雄」都是淨買入狀態。

他表示，海外數據中心除了集團內需、迎合中國企業出海時的數碼化需求，已在東南亞、中東、拉丁美洲服務更多本地客戶。