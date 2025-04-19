A股印花稅收上季飆60％ 財赤升四成

受惠首季非稅收入按年增長8.8%，中國財政上季一般公共預算收入按年僅跌1.1%，單計3月，非稅收入貢獻5,232億元（人民幣‧下同），按年多5.91%。然而，在上季一般公共預算支出增長提速至4.3%的情況下，即使首季稅收如證券交易印花稅勁升60.6%至411億元，錄近4年來最大累計升幅，但全季公共預算赤字仍擴至1.26萬億元，按年急增四成。

滬深市成交逾半年低 計及政府基金預算赤字，今年首季的財政缺口已一舉攀升至2.31萬億元，遠高於去年同期1.63萬億元。當中，國有土地使用權出讓收入於上季仍然按年減少15.9%，反映賣地收入尚未止跌回暖。不過，在本月美國關稅打亂A股向好態勢之前，3月份的內地證券交易印花稅錄得173億元，按年狂飆63.2%。

至於4月的證券交易印花稅能否延續升勢，卻存未知數。滬深股市周五交投氣氛再次不足萬億元，兩市主板只有約9,146.56億元成交額，規模創去年9月24日後單日新低，連同滬綜指亦結束連續8個交易日的升勢，昨日轉跌0.11%，收報3,276點，可幸一周轉升1.19%。深成指及深圳創業板指數昨先跌後升，全日收報9,781點及1,913點，各升0.23%及0.27%，全周跌幅均不足1%，卻連挫5周，累計下滑10.9%及14.06%。