茶姬美首掛漲15% 市值468億
上市撞正中美角力、中概股隨時遭美「踢走」的茶姬控股，周四如期登陸美國納斯達克，成為中國茶飲赴美上市第一股，公司股價首掛日暴漲15.85%收市，市值狂飆至近60億美元（約468億港元），更帶挈30歲的公司創始人兼行政總裁張俊傑一夜躋身億萬富豪之列。
茶姬控股首掛日收報32.44美元，雖然接近全日低位，但仍較招股定價28美元升一截。身為茶姬控股大股東的張俊傑，原本持有19.9%的A類普通股及38.7%的B類普通股，上市後分別降至18.3%及35.6%，惟單憑手持股份，市場估計張俊傑的個人淨資產已超過30億美元，被視為繼3月在港掛牌的蜜雪集團(02097)聯合創始人張紅超及張紅甫兩兄弟後，又一個受惠中國新茶飲熱潮而迅速致富的內地創業家。
內地谷家政消費促就業
內地茶飲消費潛力獲國際資本市場青睞，與當局谷內需刺激民間消費或同出一轍。近日中國商務部等部門聯合印發《關於促進家政服務消費擴容升級若干措施的通知》，共提出12項具體措施，包括擴大優質家政服務供給，推進家政服務業提質擴容，積極培育服務滿足民眾高品質生活服務需求等。商務部服貿司司長孔德軍提到，該政策文件將促進家事服務消費，有利增加家事就業崗位，為農村進城工作人員提供更廣闊的就業空間，有效協助鄉村振興。
另外，藍籌恒安國際(01044)官方社交平台公布，創始人許連捷周四病逝，享年73歲，許連捷生前為恒安董事會的執行董事。
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