茶姬美首掛漲15% 市值468億

上市撞正中美角力、中概股隨時遭美「踢走」的茶姬控股，周四如期登陸美國納斯達克，成為中國茶飲赴美上市第一股，公司股價首掛日暴漲15.85%收市，市值狂飆至近60億美元（約468億港元），更帶挈30歲的公司創始人兼行政總裁張俊傑一夜躋身億萬富豪之列。