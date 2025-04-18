中美博弈進新階 港要打好金融戰

美國特朗普政府揮動關稅大棒，發動全球貿易戰，雖在國內國外都惡評如潮，但並無絲毫退戰之心，反變本加厲，聲言向中國徵總稅率245%。在內部，特朗普高調批評聯儲局主席鮑威爾「手腳太慢」未及時減息，將其免職「來得太慢」，顯見其急於見到美國減息。凡此種種，其實是特朗普圖以美元貶值及通脹來化債，可今時不同往日，美元信用已被美國自殘所動搖，如此「踩鋼線」，稍有差池，足以讓美元失去國際儲備貨幣地位，讓美國經濟萬劫不復，各地得及早謀劃自保之策！

過去美國長年是貿易逆差國，製造業式微，但各國囤積美元作為外匯儲備，賺美元又再買美國國債，支持全球美元大循環，美國坐享可觀的金融帳盈餘，美元享高估值，美國利用「印鈔權」不斷印銀紙，以新債冚舊債，成就金融霸權，也支持着美國的軍事優勢，成就其全球霸主地位。

可是美國聯邦債務總額突破36萬億美元。特朗普為了化債，圖以關稅迫令資金回流美國，配合內部減稅及放寬金融監管，支持重建製造業，改善外貿結構。同時，關稅戰迫使各國減息維穩經濟，本幣相對美元貶值，有助緩減美國進口成本上升的影響；下一步則着手重組債務結構，或脅迫各國接受更遠期的美債置換，或以匯率操縱國等理由，促使各國透過債市操作令本幣升值，而美國則以減息甚至定向放水來力挺經濟，通脹環境將壓低債息，助力實現化債目標。

美元要如何貶值，才能抵銷關稅下物價上升對消費的衝擊，不得而知；更何況本月美國股匯債三殺，對美元資產信心動搖之象實不尋常。若各國加快推動儲備多元化，增加雙邊本幣支付結算，減少使用美元，美國逆差又減少，如何維持美元循環？美債需求不繼，如何維持低成本發債？美國發債能力生變，將是美國人的噩夢！

這幾年美國資本市場靠科技發展來支撐高估值，惟中國人工智能大模型DeepSeek出現，令市場警覺美國以巨資投入人工智能等領域，最終能否得到預期效益。若答案是不肯定，美國資本市場如何維持超高估值運轉？今年來資金流出美元資產，流入黃金等非美資產，空穴來風。

若中、歐能理性合作應對美國關稅，下一步可能見到各國以增持歐元及人民幣資產，作為應對美元風險。與美元掛鈎的港元，宜及早因應國際經貿格局巨變，為改革貨幣機制作預案，與一籃子貨幣掛鈎是可行選項。同時，如何利用香港金融業優勢，更好地發揮互聯互通和人民幣股票交易櫃台等機制，助力人民幣國際化，吸引國際資本落戶，延續今年來中港資本市場的良好格局，更好地服務區域經濟，已成香港當務之急。

繼貿易戰後，中美金融戰已經悄然開打，香港不可能迴避，得勇於應戰，配合國策積極化解危機，始有望迎來存活，甚至再創高峰的機會。