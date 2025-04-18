豪宅市況：WHITESANDS銀主放售 市值3千萬 貶四成
豪宅市場湧現銀主盤，大嶼山嶼南道WHITESANDS單號洋房被銀主推出放售，市值約3,000萬元，較原業主約7年前一手購入價大幅低逾四成。
消息指出，上述放售洋房實用面積約2,429方呎，三房連三套房設計，附有約2,713方呎花園，單位2018年以約5,061萬元一手買入，如今市值折讓約2,061萬元。據悉，銀主底價僅約2,000萬元。
據了解，該洋房原業主具內地背景，其持有的一批物業去年被接管出售，當中包括上述洋房，當時市值約4,000萬元。其他被接管物業當中，較矚目為九龍站凱旋門一籃子高層單位，市傳早前以逾4億元轉售。
半山壹號1951萬易手
此外，其他傳統豪宅區近日不乏買賣，中原蔡邦基表示，何文田半山壹號半山徑17號中層戶，實用面積約1,137方呎，套三房間隔，以1,951萬元易手，呎價約17,159元。
該行陳韻兒指出，火炭駿景園3座中層F室套三房戶，享馬場景，減價約78萬元，以約1,672萬元沽出，呎價約12,204元。
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