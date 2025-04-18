豪宅市況：WHITESANDS銀主放售 市值3千萬 貶四成

消息指出，上述放售洋房實用面積約2,429方呎，三房連三套房設計，附有約2,713方呎花園，單位2018年以約5,061萬元一手買入，如今市值折讓約2,061萬元。據悉，銀主底價僅約2,000萬元。

據了解，該洋房原業主具內地背景，其持有的一批物業去年被接管出售，當中包括上述洋房，當時市值約4,000萬元。其他被接管物業當中，較矚目為九龍站凱旋門一籃子高層單位，市傳早前以逾4億元轉售。