甲廈錄負吸納 租金連挫35月

本港甲級商廈租金持續下滑，仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告指，3月甲廈租金按月再跌約0.6%，已連挫約35個月；同時，企業辦公室整合和搬遷活動後，大量樓面重返市場，令上月錄得負吸納量約6.31萬方呎。

報告顯示，3月中環與灣仔/銅鑼灣甲廈租金按月分別下跌約0.2%及約0.4%，而港島東租金回落約1.2%，九龍東亦下降約0.2%。

九龍東空置率升至21% 上月中環和港島東甲廈空置率分別維持約11.5%與13.2%；灣仔/銅鑼灣及尖沙咀空置率則有改善，分別下降約0.1個百分點與0.6個百分點，最新為約9.5%及8.3%。惟九龍東空置率按月顯著上漲約2.5個百分點至約21.3%。

該行港島商業部主管郭禮言稱，整體甲廈空置率上升至約13.7%，按月多約0.4個百分點，主因是寫字樓存量的調整。

另外，九龍灣第一集團中心連錄2樓兩個舖位易手，涉額共約5,010萬元。盛滙商舖基金近3年前買入的西區水街1C至1K號地舖，市傳以約1,560萬元沽，跌價約36%。