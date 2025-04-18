新盤消息：SIERRA SEA首日收兩千票 逾半年最旺
新盤低開吸客奏效，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，昨日正式開始收票，首日已錄得逾2,000張入票，按第一張價單提供158伙計，已錄得超額認購近12倍，為市場逾半年來首日收票量最多。該盤聯同九巴及城巴於復活節假期間，舉辦免費乘車日，接載市民往返西沙GO PARK。
新地代理執行董事陳漢麟表示，項目有機會於日內加推，由於項目的特色戶接獲不少查詢，會考慮以招標推售。樓盤的展銷廳參觀情況踴躍，昨單日錄得約4,000人次參觀，估計投資者比例接近四成。由今日起，一連4日的復活節假期間，市民可免費乘搭4條巴士路線，包括287、580、581及582，由大學站、沙田市中心、馬鞍山站及白石角等地，往返西沙GO PARK。
天瀧豪客逾億購兩個單位
市場於昨日連環錄得大手成交。恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，獲同一組買家斥資逾一億元連購兩伙相鄰四房單位，包括第1座16樓A室，實用面積1,428方呎，以5,550萬元成交，呎價約38,866元。該公司旗下的北區高爾夫‧御苑，亦錄大手客斥資2,621萬元購兩伙相鄰的三房戶。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，部門旗下項目昨售出5伙住宅及10個車位，合共套現約1.68億元。
MIAMI QUAY I加推65戶
會德豐地產、恒地、新世界發展(00017)及帝國集團的啟德MIAMI QUAY I，最新加推價單5號，提供65伙，折實平均呎價約24,187元，並設一籃子現金回贈，扣減回贈後一房戶折實價約626萬元起。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，加推單位涵蓋9伙一房戶及56伙兩房戶，實用面積315至500方呎。最高折扣12%，折實價745.3萬至1,279.7萬元，折實呎價約23,158至25,594元。連同最高逾17.5%回贈計，最低呎價降至約19,039元起。該盤安排下周一起招標出售6伙特色戶。據統計，一連4日的復活節假期只有6個樓盤合共發售約135伙。
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