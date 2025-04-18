新盤消息：SIERRA SEA首日收兩千票 逾半年最旺

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目有機會於日內加推，由於項目的特色戶接獲不少查詢，會考慮以招標推售。樓盤的展銷廳參觀情況踴躍，昨單日錄得約4,000人次參觀，估計投資者比例接近四成。由今日起，一連4日的復活節假期間，市民可免費乘搭4條巴士路線，包括287、580、581及582，由大學站、沙田市中心、馬鞍山站及白石角等地，往返西沙GO PARK。