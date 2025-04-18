二手樓價跌 未見底

尚城兩房賣388萬 重返14年前 市場睇淡後市，樓價回軟，代理行一份反映主要二手屋苑價格走勢的樓價指數，按周下挫約0.4%，今年累跌約0.94%。細價屋苑跌勢轉急，元朗洪水橋尚城有兩房單位，僅以388萬元售出，重返項目約14年前一手開售時價位。

中原城市領先指數最新報136.35點，連升3周後回落，指數仍處於逾8年半低位，較2021年8月的191.34點歷史高位，下跌約28.74%。中原地產研究部楊明儀料，該指數第二季會下試133點，比現時再跌約2.46%。

其餘大型單位樓價指數，按周亦挫約0.65%至136.83點，大型屋苑及中小型單位齊連跌兩周，按周分別再挫約0.43%及約0.35%。

分區方面，本周4區樓價指數3跌一升。港島按周跌約1.02%最顯著，最新報135.5點，屬2016年5月底水平，九龍及新界東按周跌幅分別約1%及約0.1%。相反，新界西同期漲約0.81%至約126.79點，連升5周共約3.54%。

跑馬地住宅13載蝕10% 事實上，環球貿易戰陰霾下，近期不少二手物業做價已重返逾10年前價位。消息透露，上述尚城7座中層A室，實用面積約530方呎，兩房梗廚設計，成交呎價約7,321元，較單位2011年的一手價帳面僅高約2.5%。資料顯示，對上一層同室單位同年一手價亦為388萬元，反映屋苑最新做價重回當年水平。

中原鄭偉倫表示，跑馬地金光大廈低層D室兩房戶，實用面積約456方呎，原業主2012年以585萬元購入，早前叫價580萬元放售，再減57萬元，同區租客以523萬元承接，呎價約11,469元，持貨約13年帳面仍蝕62萬元，跌價約10.6%。

昇柏山每呎萬元有找 消息稱，將軍澳帝景灣3座低層單位，實用面積約1,100方呎，市傳以2,200萬元易手，呎價近兩萬元，約10年跌價約650萬元或約22.8%。

近期不少私樓成交呎價，陸續跌穿萬元關口。該行張志豪指，荃灣昇柏山左翼低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，去年12月叫價610萬元，上月調低至558萬元，再減40萬元，終以518萬元沽出，呎價約9,923元，屬屋苑今年罕見。原業主於2023年2月以618萬元買入，約兩年轉手帳蝕100萬元。

市區再錄「一字頭」成交。世紀21富山（香港）劉倩彤稱，樂富聯合道唐樓聯合大樓連錄成交，該廈低層G室，實用面積約203方呎，約4個月減價46.2萬元，成交價153.8萬元，呎價約7,576元。原業主於2019年以170萬元購入，約6年帳蝕16.2萬元。