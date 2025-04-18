簡訊一覽
●中國鐵塔(00788)今年首季利潤30.24億元（人民幣‧下同），按年增8.6%；營業收入247.71億元，按年增3.3%。
●博駿教育(01758)預期於截至今年2月底止半年錄淨虧損介乎約890萬至1,080萬元（人民幣‧下同），較去年同期賺約390萬元由盈轉虧。
●亞倫國際(00684)公布，截至周四公司的公眾持股量約24.04%，仍低於上市規則規定的最低規定百分比25%，公司正考慮各種方案以恢復其公眾持股量。
●兗煤澳大利亞(03668)截至今年3月底止季度權益商品煤產量950萬噸，按年升8%；權益煤炭銷量840萬噸，按年升1%；平均煤炭銷售價格為每噸157澳元，按年跌13%。
●廣南（集團）(01203)發盈喜，料今年首季賺不少於3,300萬元，按年增幅不少於242%。
●盛業(06069)公布，集團附屬和無錫數字鯨科技達成戰略合作，優先為鏈上的中小微企業提供更靈活的智能算力支持，同時為數字鯨已服務的人工智能應用企業和機械人企業，提供全方位的供應鏈資金周轉服務，並協助提升採購效率和銷售規模。
●陽光油砂(02012)分別與債權人許靈武、NC New Energy及Pensworth訂立債轉股協議。據協議，公司將分別向各債權人配發及發行相關股份以債轉股，發行價為35仙，相關股份共佔緊接完成發行後公司經擴大股本14.29%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：