愛瑪仕去季銷售增7.2％遜色

剛於本周取代LVMH成為歐洲最大市值奢侈品牌的愛瑪仕（Hermès），在截至今年3月底止首季，全球總銷售額為41.29億歐元（約364.63億港元），以固定匯率計算（下同）按年上升7.2%，顯著低於市場預期的9.8%。

預告下月美國加價 為了應對美國高額的關稅，該企的管理層表示，將會從5月1日起提高所有在美國的銷售價格，以全面抵銷新關稅的影響。

愛瑪仕首季在所有營業分區俱見增長，其中在美洲區銷售更大增一成一，至6.95億歐元。首席財務總監Eric du Halgouet表示，暫時未見到美國消費者行為因關稅而改變；但考慮到關稅影響和地緣政治的不穩定會對金融市場帶來很大波動，「我們對美國持謹慎態度。」

同期，該企除日本外亞太區銷售19.71億歐元，金額雖為最大貢獻地區，但增長率僅得1.2%。業績報告內簡單地說是高基數效應所致，未有單獨提供在中國的銷售。可是du Halgouet在業績會議上表示，中國市場受樓市低迷所影響，暫時未見到有重大改善，但他相信內地政府會努力谷消費，為市場帶來正面信號。