景順料資金流出美國 美元恐續弱

近期環球金融市場因關稅戰開打而波動，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，美國債息抽升下，歐洲、中國和日本市場的債券孳息率並未跟升，估計資金正由美國流出，原因是市場憂慮當地相對較高的債務水平，一旦外國投資者大量拋售美國資產，美元也會繼續走弱。

景順又認為，目前環境反映投資者不再將美國資產視為避險資產，並導致更多投資者買入黃金，用作對沖美國債息進一步上升及美國經濟衰退的風險，成為首選的避險資產類別。不過，美匯指數昨日曾微升0.4%，報99.74。

籲對長債保持謹慎 對於固定收益投資者而言，景順建議對美國長期債券保持謹慎態度，並偏好適度期限的債券，因美國總統特朗普稍後或與某些國家達成貿易協議，迎來新一波反彈，惟長遠來看隨着今年稍後將有大量政府債券進入市場，或影響市場價格表現。

另邊廂，渣打銀行全球十國集團（G10）外匯研究主管Steven Englander表示，特朗普的關稅政策恐動搖美元避險與儲備地位，且難恢復元氣，而且外界對美元的不滿日益升溫，反映市場存在疑慮。麥格理金融市場經濟學家Thierry Wizman則稱，美國實施關稅是意圖破壞前朝倡導的金融體系，不僅威脅美元的避險地位，還可能削弱美元作為全球貨幣的地位。