歐洲央行減息0.25厘 Euro回落

在近期美國的新關稅政策所造成的市場動盪之下，歐洲央行一如市場預期減息0.25厘，令存款機制利率、主要再融資利率、邊際貸款利率分別降至2.25厘、2.4厘、2.65厘，為去年6月該行開啟寬鬆貨幣周期之後的第7次減息。

有信心通脹降至2% 減息後，近日強勢的歐元匯價回軟，兌美元曾回落逾0.4%至1.1346。歐央行指，市場對貿易緊張局勢的負面和強烈反應，可能會令融資環境變得緊縮，都令歐元區經濟前景蒙上陰影。

該行行長拉加德表示，相信歐元區第一季經濟會錄得增長，近月歐盟增加基建和軍事投資亦可推動經濟，這反映在近期的製造業數據向好、失業率下跌等。歐元區經濟一直在增強抵禦全球衝擊的能力，但由於貿易緊張局勢加劇，增長前景經已惡化，不確定的前景或會降低家庭和企業的信心。

她提到，央行對抗通脹的進程良好，3月的通脹和核心通脹都見回落，服務業通脹更見顯著放緩，潛在的物價走勢都指向通脹會在中期時間內，回落到可持續發展的2%水平。然而，貿易問題和地緣政治風險升溫都帶來不穩定。歐洲出口商可以預見在高關稅下減少出口，而供應鏈變得分散亦會令進口價上升。

她又指出，央行委員決心確保通脹穩定在目標水平。未來政策將會遵循數據和逐次會議的方式來決定，沒有預先既定的利率路徑。

雖然美國新關稅為市場添上不穩定，但分析員認為，若單從通脹切入，不需要依賴美國的歐洲能源，其價格正在下跌，而歐元匯價亦正因為本次貿易戰而轉強，都令歐洲通脹風險下降，為未來再次減息鋪路。

不過，隨着美元近期走弱，花旗近日上調歐元預測，料未來12個月歐元兌美元見1.2算，即折合兌9.4港元，原因是美國經濟表現相對不佳、政策不確定性加劇推動資本持續回流海外，都對美元構成壓力。