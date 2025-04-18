日本經濟滿布暗湧

上月出口遜預期 四成人黃金周減消費 日美關稅談判似有進展，帶動日本股市昨日回升。日經平均指數漲457點或1.3%，至34,377點收市。然而，日本實體經濟仍暗湧處處，例如財務省公布的3月份出口按年僅升3.9%，遜市場預期的4.4%，也大幅低於2月的增幅11.4%。另外，日本人重要長假期—連續8天的黃金周將於本月底展開，但有調查指，由於物價高漲，有四成日本人寧願假期留家減少消費。

東證指數（TOPIX）昨日收升32點或1.2%，報2,530點，在過去4個交易日來第3度上揚。日前暴跌的晶片股獲買盤湧入，測試設備商Advantest升3.4%，半導體設備商Screen Holdings漲6.5%，成膜設備商KOKUSAI飆8.7%。

世道不穩，軍工股受追捧，三菱重工、三菱電機、日本製鋼所俱漲逾2%；日本電氣、三井造船漲逾3%；川崎重工和石川島播磨重工更分別大漲7%和5.5%。

投資銀行富瑞表示，在全球貿易戰中，日本股市將難以取得更大突破，該行給予日經平均指數的12個月目標為35,500點，較昨日收市僅高水3.2%。該行解釋，主要是因為預計到短期內好壞消息交織將導致股市劇烈波動，中長期的不確定性將會加劇。考慮到高營運槓桿，供應鏈中斷和資本支出延遲可能在短期內損害全球經濟增長，這都對日本企業的盈利產生不成比例的影響。

對美貿易順差連漲3個月 至於3月日本出口增長3.9%，主要由汽車和晶片製造設備領軍。然而，這兩項貨品未來的出口在美國關稅戰，以及美國拉攏盟友圍堵中國的策略中變得脆弱。上月日本的貿易順差5,441億日圓；當中對美的貿易順差8,470億日圓，為連續3個月增長，後者或成美國對日苛索的重要藉口。

日本黃金周長假將至，市場調查公司INTAGE發表調查報告，指出在黃金周選擇在家度過的受訪者比例最高，達37.3%，按年增加3.2個百分點，原因主要是物價持續上漲。而選擇外出用餐、購物、在日本國內過夜或當日來回出遊的比例分別為17.5%、16.1%、13.6%，分別比去年減少3個百分點、0.6個百分點和兩個百分點。

央行放風短期內不加息 本來加息可有助緩解日本價格上升壓力，亦可帶動日圓匯價升值，順應了美國總統特朗普上月初說不能讓日圓繼續貶值的要求。不過，日本央行委員中川順子昨日表示，由於不確定性顯著加大，日本央行將會根據經濟及價格的發展，以及國內外金融市場的形勢，來適當地做出貨幣政策決策。她並進一步暗示，不考慮在短期內加息。

日圓匯價昨日顯著波動，兌每美元一度升至141.6，創去年9月18日以來新高，其後曾走貶約0.4%至142.75水平；每百日圓兌港元曾報約5.44算。

日本出口按年增幅放緩