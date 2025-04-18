聯通首季賺59億漲5.6%

參考過去的業績公告，聯通上季EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為260.6億元，按年跌2.07%，對服務收入比率（EBITDA毛利率）按年縮1.21個百分點至28.67%。

盈利能力下降，一般說法是緣於公司正朝產業數碼化服務轉型。業績公告提到，上季智能運算規模超過21個EFLOPS（每秒百億億次浮點運算），「更好滿足人工智能（AI）訓練和推理需求」，跟去年的17個EFLOPS，似乎有相當大的進展。

數據中心收入多8.8% 上季聯通雲收入197.2億元，數據中心收入按年增長放慢至8.8%，錄72.2億元，數據服務及智能服務收入分別為18.4億元和21億元，按年增長11.3%及14%；「5G工業互聯網項目」及5G工廠數量俱有所增加。網間結算成本，網絡、營運及支撐成本大致穩定，但其他經營及管理費用多18億元，幾乎抹去服務收入的增長；研發費用按年漲6.7%。

首季聯通聯接用戶累計達11.82億戶，5G網絡用戶累計達2.04億戶，融合套餐用戶每月每戶平均收入（ARPU）保持在100元以上，物聯網終端連接累計達6.63億戶，淨增3,840萬戶；另5G行業虛擬專網服務客戶錄得17,941個。智慧服務方面，首季當月智慧客服客戶問題解決率達98.8%，智慧客服智能服務佔比為83.7%；授權專利本年計數量達84件。