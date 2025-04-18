騰訊擬3年增2.8萬實習職位
為催谷消費，中國當局明言會在穩就業下工夫，結果上月內地消費數據遠勝預期，3月內地青年失業率亦見改善。其中，非在校生的16至24歲失業率連升兩個月後回落，按月跌0.4個百分點至16.5%，同月非在校生的25至29歲、30至59歲失業率亦見降溫，分別降至7.2%、4.1%。作為內地科技巨企，騰訊控股(00700)亦發力穩就業，宣布啟動有史以來最大規模的就業計劃。
騰訊計劃3年內將新增2.8萬個實習職位，並加大轉換錄用，單計今年將迎來一萬名經校園招募的實習生，當中有六成面向技術人才開放。今年開放的校招實習職位涵蓋科技、產品、設計、市場、職能等5大類，共涉70多種職缺，包括大模型、研發、演算法、策劃、營運、銷售、美術等多個職位。
大舉投資搶攻人工智能（AI）的中資企業，還有曾公開冀以千萬年薪力邀AI天才少女加盟的小米集團(01810)。近月小米手機迅速搶佔市內地市場份額，投行高盛指，幕後推手應來自國家補貼計劃的支持，以及集團自去年第四季發布小米15系列以來的持續高端化發展戰略。
小米車廠二期估下月試產
同時，小米電動汽車工廠二期準備投產，高盛料很可能在下月開始試產，由於小米SU7的訂單量近期已恢復到更正常水平，估計二期工廠投產將有效提升小米SU7和YU7系列的電動車生產力，並相信YU7仍能按計劃在6至7月正式發布。
不過，運動鞋及休閒鞋製造商裕元集團(00551)卻受累複雜多變的全球經濟格局，導致經營環境波動，造成鞋履製造單位成本上升，進而對毛利率產生負面影響，昨發出盈警，料截至今年3月底止首季純利將按年減少不多於25%，去年同期賺近一億美元。
體品股特步國際(01368)亦指，截至3月底止首季特步主品牌零售銷售按年增中單位數，不及去年第四季的高單位數增長；渠道存貨周轉約4個月。至於集團旗下品牌「索康尼」首季的零售銷售則增逾40%，比去年第四季的50%升幅放緩。
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