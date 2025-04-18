騰訊擬3年增2.8萬實習職位

騰訊計劃3年內將新增2.8萬個實習職位，並加大轉換錄用，單計今年將迎來一萬名經校園招募的實習生，當中有六成面向技術人才開放。今年開放的校招實習職位涵蓋科技、產品、設計、市場、職能等5大類，共涉70多種職缺，包括大模型、研發、演算法、策劃、營運、銷售、美術等多個職位。

小米車廠二期估下月試產

同時，小米電動汽車工廠二期準備投產，高盛料很可能在下月開始試產，由於小米SU7的訂單量近期已恢復到更正常水平，估計二期工廠投產將有效提升小米SU7和YU7系列的電動車生產力，並相信YU7仍能按計劃在6至7月正式發布。