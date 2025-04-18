滙豐：中資航空企停收波音飛機恐削運力
南航國航一半機隊受影響
高盛則指，目前中方尚未發表正式立場，仍難評論及預測調整，但考慮到南航、國航、東航的訂購計劃中，今年至2027年交付的新型客機約有33%來自波音公司。若消息屬實，將令3大航空企今年起3年的飛機淨增長從約4至5%，降到2至3%，座位量年均複合增長率預期從3%降至2%。假設需求未變，3大航空企運力由原預期需求較供應多3%，提升到4%，當中南航訂購波音新飛機比例最多，料受影響最大。
至於歐盟擬對中國汽車設定最低價格，取代去年實施的懲罰性關稅，基本上都難阻中資車企推進全球擴張的計劃。滙豐在另一報告指，如比亞迪股份(01211)並非依賴低價策略拓展歐洲市場，最低價格可能不會對其在歐盟市場的定價策略造成限制，並預期集團或可受惠於歐盟電動車電價的潛在變化。下周派發首季業績的比亞迪獲該行上調目標價，由430元升至453元，並維持「買入」評級。該股昨日收報366元，升0.6%。
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