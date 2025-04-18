滙豐：中資航空企停收波音飛機恐削運力

高盛則指，目前中方尚未發表正式立場，仍難評論及預測調整，但考慮到南航、國航、東航的訂購計劃中，今年至2027年交付的新型客機約有33%來自波音公司。若消息屬實，將令3大航空企今年起3年的飛機淨增長從約4至5%，降到2至3%，座位量年均複合增長率預期從3%降至2%。假設需求未變，3大航空企運力由原預期需求較供應多3%，提升到4%，當中南航訂購波音新飛機比例最多，料受影響最大。