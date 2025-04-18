英偉達黃仁勳抵京傳晤DeepSeek創始人

「翻閹版」人工智能（AI）晶片被納入出口管制後，英偉達（Nvidia）被眾議院要求解釋DeepSeek如何取得屬於出口管制範圍的晶片，為公司首次被國會調查。

儘管美國國內壓力連環爆發，英偉達行政總裁黃仁勳應半官方組織中國國際貿易促進委員會的邀請，昨日飛抵北京，為時隔3個月再度訪華。

內地市場重要冀續合作 綽號「皮衣黃」的黃仁勳這次少見不穿黑色皮褸亮相，而是西裝領帶與貿促會會長任鴻斌會面。任曾為中國商務部副部長。內媒稱，黃仁勳在會上重申，中國是英偉達非常重要的市場，希望繼續與中國合作。

黃此行還見了副總理何立峰，英媒消息更指，他亦與DeepSeek創始人梁文鋒會面，商討專為中國客戶的新晶片設計；如果後者屬實，可謂與美國朝野對着幹。野村相信，內地數據中心營運商有足夠英偉達「H20」應付服務訂單。

幾乎同一時間，眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會發表報告，批DeepSeek對美國構成「深遠威脅」；主席穆里納更炮轟它是「中共專門用來刺探美國人、盜取技術、破壞美國法律的武器」，又去信英偉達，促其解釋在中國和東南亞的生意，上報當地2020年以來所有買過500塊或以上AI晶片的客戶的資訊。

英偉達反擊，強調產品能賣往哪裏都遵從政府指示，「向全球知名企業發貨是在支持美國，如果政府不這樣想會指示我們。」其發言人另一說法是英偉達賺到錢，就能創造職位和基礎設備，強化國家安全，並降低美國的貿易赤字。

美政府擬禁用DeepSeek 正所謂行政與立法機關互相配合，消息指，特朗普政府正考慮就禁止DeepSeek採購美國技術施加罰款，並討論是否禁止美國人使用DeepSeek。

不僅是英偉達，連AI晶片業務遠不如其的英特爾（Intel）亦被華府嚴防死守。據了解，英特爾上周通知客戶如果晶片達到特定的頻寬，出貨去中國之前須事先取得出口許可，而英特爾的AI晶片Gaudi比門檻高很多。