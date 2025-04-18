台積電意外未降收入指引

魏哲家：關稅戰無礙訂單 全年AI生意料倍翻 全球最大晶圓代工廠台積電今年首季業績表現依然強勁，收入按年大增41.61%至8,392.54億元新台幣；純利亦大增60.34%，達到3,615.64億元新台幣（約864.52億港元）的同季新高。儘管美國總統特朗普最近的關稅措施擾亂了全球市場秩序，但台積電董事長魏哲家卻表示，未見到客戶的訂單受影響，亦出乎一些投行所料，維持今年美元計價收入增長約25%（mid-twenties）的預測；全年資本開支計劃亦同樣不變。

魏哲家直言︰「我們目前為止未看到客戶行為有任何變化。」他重申，由人工智能（AI）帶動的需求今年內仍相當強勁，且今年台積電的AI相關收入將會翻倍。同樣地，該公司的技術研發進展良好，今年下半年將會量產兩納米製程的晶片。受這些言論的提振，台積電美國預託證券（ADR）於周四早段曾升3.84%，高見157.5美元。

加大海外投資勢損毛利率 事實上，台積電作為早已「歸邊」支持美國的晶片企業，此前甚至為特朗普站台，宣布在美國投資千億美元擴建廠房。因此，外界普遍認為該公司與現屆特朗普政府的關係不錯，理應可以獲「網開一面」，免受部分關稅衝擊。

至於該公司的投資承諾，其實變相是「交保護費」。財務長黃仁昭表示：「在如今的全球分裂環境下，海外晶圓廠的成本變得更高，對所有人而言都一樣。」他提到，未來5年內，加大海外業務投資將對公司毛利率構成損害，影響料由最早期的兩至3個百分點，到後期擴到3至4個百分點。

該公司位於美國亞利桑那州的晶圓廠去年底已全面進入大規模生產，主要生產公司「N4」──即4納米製程晶片。魏哲家形容，美國廠房的產出「可以與台灣廠媲美」，預期未來在千億美元投資落地之後，兩納米晶片產能中，亞利桑那州廠房的產出佔比將達到30%。

他又聲稱，在美國擴產是因為蘋果公司（Apple Inc.）、英偉達（Nvidia）等在內的美國客戶需求強勁。「所以我們需要擴大美國產能……一直與美國政府，尋求幫助。」黃仁昭則指出，台積電的產品定價是基於向客戶提供的價值，而供應地的「靈活性」是價值的主要組成部分之一，因此已向客戶討論相關議題。言下之意，該公司打算加價轉嫁美國廠房的成本。

否認入股英特爾廠共享技術 就台積電或屈服白宮的要求與英特爾（Intel）分享技術、入股其廠房的傳聞，魏哲家昨回應稱，「台積電並未與其他公司討論過組聯營、技術授權、技術轉移或共享。」

展望本季，該公司預期收入介乎9,230億至9,490億元新台幣（假設每美元兌32.5元新台幣），以中位數計相當於按年增長38.97%，勝預期；毛利率料介乎57至59%。回顧上季，台積電的毛利率為58.78%，仍顯著高於其53%的長期目標。

台積電上季業績摘要