現貨金續破頂 年內飆28% 與油價比率5年低

貿易戰憂慮下，資金持續流入黃金市場避險，國際金價再創新高。現貨黃金價格周四亞洲市曾升至3,357美元，再創新高，今年以來累升28%。惟與此同時，由於油價近期反彈乏力，故導致油金比率挫至約5年新低，截至4月17日，油金比率僅0.0189倍。

美銀下調布油預測 一般而言，油金比率愈低，全球經濟陷入衰退的機會就愈大，原理是油價（分子）下滑反映需求疲弱，金價（分母）上升反映投資回報恐下降，資金傾向避險。

投行美銀最新發表研究報告預期，高關稅打擊全球對石油的需求，將導致今年全球石油市場供過於求，規模由每日32萬桶增至每日65萬桶，所以相應將今年布蘭特原油價格預測下調至年初水平，即每桶65美元，並將2026年預測由每桶73美元下調至70美元。

國際油價昨日做好，紐約期油和布蘭特期油均升逾1%，每桶報63.23美元和66.52美元。

另發改委公布，今日凌晨已調低成品油價，內地汽、柴油價格每噸分別降480元人民幣及465元人民幣。