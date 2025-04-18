中美互持金融資產料共涉20萬億

中美金融戰如箭在弦！美資投行高盛發表研究報告指，根據自下而上的持股統計，估計美國機構投資者目前持有約8,300億美元的中國股票，包括A股、H股和美國預託證券（ADR），如果包括香港境內公司則約為9,600億美元（約7.48萬億港元）。該行預料，在「極端情況」下，美國投資者或被迫沽售中國股票。與此同時，中國投資者也會拋售美國金融資產，總額或達1.7萬億美元（約13.26萬億港元），包括約3,700億美元股票及1.3萬億美元債券。換言之，中美互持金融資產合計共涉至少逾20萬億港元，一旦金融脫鈎，後果不堪設想。

恒指做好 全周升2% 該行指，美國投資者理論上只需一天便能清算其中資股持倉，但清算港股及ADR持倉需119天及97天。美國金融機構持有的ADR市值約30%，37%美國機構持倉（約佔ADR市值約11%）已轉換至香港，只有約7%ADR市值由不能在香港交易的美國機構持有。美國個人投資者方面，並沒有官方渠道，故該行估計逾3,700億美元ADR由散戶持有，故ADR散戶比例愈高，沽壓或較大。

回說昨日港股表現，長假前做好，恒生指數高開9點後續揚升，全日漲338點或1.61%，報21,395點。國企指數升118點或1.52%，報7,897點；科技指數升91點或1.9%，報4,887點。主板成交逾1,924億元，北水錄淨流入23.08億元。本周港股僅4個交易日，恒指全周累升2.29%。

投行里昂指，中美貿易戰局勢升溫，中國互聯網公司紛紛推出支持出口商家及抓住更多國內消費機遇的措施，予阿里（美股）、美團及拼多多（美股）「跑贏大市」，目標價分別為165美元、217港元及150.4美元。花旗則認為，不斷增加的中概股退市風險，加上潛在的美國基金對中國資產投資限制，估計將加劇中國互聯網公司的股價壓力。

美國機構投資者持倉部分中概股總額預估