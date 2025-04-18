華連續4個月掟美債 一年累套748億美元

中國2月再淨沽售美國國債47.83億美元，連續4個月套現，但由於債券持倉貨值乘着孳息率下降而再上漲134.39億美元，才使外界覺得中國今年首兩個月都加倉美國國債。截至2月為止12個月，中國淨減持美國國債居多，累計套現748.61億美元。

事實上，單看官方機構，2月份海外美國國債再遭淨減持196.04億美元，同樣是連減4個月，同樣是由於債價上漲，才使持倉餘額有所上升。

不過，由於美國國債始終是優質美元流動資產，香港金管局亦把大部分支撐港元的美元投放於此。整體而言，2月份外國投資者踴躍買入美國國債，淨買入規模達1,062.26億美元。

日退休基金排除投資A股 其中，華府最大「債主」日本重錘出擊，淨買入317.09億美元，連續兩季真金白銀捧場，持倉規模達到1.12萬億美元；本港亦淨買入28.82億美元，連同漲價35.91億美元，持倉規模升至2,738億美元。

儘管特朗普上場未夠100日便急躁地重塑全球政經格局，但環球銀行金融電訊協會（SWIFT）新出爐的人民幣月度報告和數據統計顯示，3月份美元在全球支付貨幣的份額按月回升0.13個百分點至49.08%，繼續遠遠拋離其他貨幣。

至於人民幣的份額則由2月份觸及的6個月高位回落0.2個百分點，至4.13%，仍然是全球第四大常用貨幣。然而，增強外資持有人民幣資產的意欲尚有漫漫長路，日本政府退休基金（GPIF）改用一個沒有A股的指標作為其外國股票持倉的基準，2025年起5年內生效，理據包括國際結算、市場流動性、對外資的限制、政策變動頻仍，以及停牌。

不管如何，分析指，近日美元疲弱，人民幣在中美關係緩和之前會延續區間波動。

人幣半月高 料仍波動 反映官方意願的人民幣中間價周四報7.2085（兌每美元‧下同），回升48點子，為逾一周高位；在岸價亦收復7.3關口，收報7.298，創半個月新高，回升199點子。離岸價回落至7.3164後，重上7.3附近爭持。