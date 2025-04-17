專家樓評：按揭「三高」現象有辣有唔辣

本港2月份住宅按揭數字表現亮眼，香港金融管理局住宅按揭統計調查顯示，新申請按揭貸款的宗數為6,542宗，創下3個月新高；新取用按揭貸款金額及宗數分別錄得175.93億元及3,657宗，金額及宗數均創下8個月新高。

按揭數字創新高之際，買家借貸亦出現高成數、高金額及高年期的「三高」現象。其中，2月份的平均按揭比率為63.2%，創下逾15年（184個月）新高；平均按揭貸款金額為499萬元，亦創下18個月新高；平均還款年期則為324個月（即27年），創下10個月新高。

在3項數字中，按揭比率的上升趨勢最為顯著，相信是近年政府放寬按揭成數所致。去年10月《施政報告》宣布所有住宅物業無論其價值及是否自用，按揭成數上限統一為七成，帶動今年首3個月申請七成按揭的客戶較去年同期大幅增加。而不少於早幾年以「建築期付款」方式購買樓花物業的買家，亦開始於年初陸續上會，這批業主亦傾向選擇較高的按揭成數上會。

按揭金額一般情況下會與按揭成數同步上升，此外，放寬按揭成數至任何樓價的物業後，亦推動了換樓市場交投，這同樣造成了高金額現象。至於高年期方面，雖然政府於去年暫停了壓力測試的要求，但樓價仍然較難負擔，借貸人仍傾向選擇高年期，即增加按揭年期，以便更容易通過銀行的入息審查。

買家走盞位有所減少 舉例，以貸款額500萬元、還款年期為20年，以及息率3.5厘計算，每月最低入息要求為57,996元；若還款年期增至27年，最低入息要求則可減少10,243元（17.7%），降至47,753元。

「三高」可以幫助買家更易上會，但需要注意的是「走盞位」會相對較少。如果遇到估價不足或銀行批核條款存在差異，買家隨時要補錢上會。因此，建議有意置業的人士在借貸時要留一手，避免借太盡，同時要預留備用資金作日後的緩衝。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明