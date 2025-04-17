宏觀視野：關稅料掀動信評降級潮

短年期美國國債或仍是投資者在目前波動市況下首選的避險資產，截至4月11日，短年期美國國債孳息率為3.92厘，比其25年均值高出約1.8厘。即使過去一個月，長年期美債因市場擔心美國滯脹前景而遭拋售（10年及30年美債孳息率分別升0.18厘及0.25厘），但兩年期美債卻受追捧，孳息率逆市跌約0.06厘（孳息率跌代表價格上升）。短年期美債能為投資者在股市投資機會更清晰時提供入市資金彈藥，其防守能力在股市和長期債市波動性增加時更為明顯。

風險資產未屆吸納時 美股目前仍未達吸引的低吸水平，上周五早段公布業績的數家大型銀行和金融機構警告，經濟活動在持續的貿易和經濟亂流下可能放緩，而個別航空公司及零售商在上周早期亦已撤回今年的盈利指引，其後股價亦大跌。

之前提及企業撤回盈利指引將嚴重不利市場評估關稅的影響，亦對股價構成壓力。雖然關稅衝擊的高峰期或已過，但預計貿易局勢不會迅速降溫或在短期內解決，企業、消費者或投資者情緒亦因此未能持續地回升。

以此推算，市場在4月11日開始的美股業績期或將陸續下調盈利預測，投資者若持有現金並希望在動盪環境中捕捉機會應保持耐性，現在還不是增加風險資產的吸引時機。

另一方面，投資者亦需小心投資級別的信貸工具或面臨新一輪信用評級降級潮。信貸工具包括企業債、貸款、資產抵押證券等不同的定息工具，遠高過市場預期共識的對等關稅規模或不利評級機構評估信用狀況，於過去一個月個別評級機構下調評級時曾提及受關稅影響。

然而，絕大多數的評級機構在評估不同票據時既沒有提及關稅，或只強調發行人如何制訂應對關稅的策略。評級機構在個別最終評級決定時曾提到關稅問題，但並未將其視為考慮因素。即使是現在，評級機構仍認為企業有辦法將關稅影響降至最低。關稅發展或導致消費者和企業信心下降，貿易爭端持續展開，各評級機構過去一個月的評級方向或快將轉變。

影響企業消費者信貸 由於美國宣布的關稅稅率比預期高，各評級機構開始在評級決定中考慮更多與關稅相關的不利因素時，屆時或展開新一輪的信用評級降級潮，會令投資級別的信貸工具價格承壓。

政策不確定性急劇升溫，目前對市場流動性的壓力仍相對溫和，但受累美國貿易衝擊的經濟體將減少與其他經濟體進行貿易的能力，而貿易疲弱時期通常伴隨商業投資、就業和企業盈利下降。無論該衝擊的規模如何，最終負面影響也會傳導到企業和消費者的信貸質素，並拖累國內企業和銀行，即使是某程度上與貿易沒有密切聯繫的個別企業和銀行也難以幸免。因此，投資者在現階段或優先考慮提升定息工具的信貸質素。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪