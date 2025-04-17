二手低價：收租客273萬購荃中 7年貶值45%

100元物業印花稅擴至400萬元或以下住宅，加上樓價大幅回落，即吸引投資者轉購細價樓，荃灣中心一房單位獲收租客以273.8萬元購入，約7年貶值約45.2%，料屬項目近年最大蝕幅。

中原余仲平表示，上述為14座中層H室，實用面積約324方呎，叫價290萬元，新買家見單位有裝修，稅項成本及息口同時下降，故將資金轉購「磚頭」，獲減價16.2萬元買入，呎價約8,451元，原業主2018年以500萬元買入，帳面蝕226.2萬元。

美聯徐君寶續稱，元朗永發大樓連平台單位，實用面積約443方呎，兩房間隔，連約千方呎平台，叫價390萬元放售，外區投資者以336萬元承接，呎價約7,585元，原業主持貨近8年，帳面虧損約54萬元。

樂富唐樓僅售122萬 市區唐樓劈至「一字頭」成交。世紀21富山（香港）劉倩彤指，樂富聯合大樓低層H室開放式單位，實用面積約180方呎，約4個月前放盤，累減約18.7%，投資者以122萬元買入，呎價約6,778元。原業主於2010年僅以約57萬元購入。

屯門屋苑蝕讓單位亦受用家追捧。世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門香港黃金海岸5座高層F室套三房戶，實用面積約685方呎，放盤約兩日，減價30萬元，外區用家即睇即以450萬元購入，呎價約6,569元，約4年帳面跌價約31.8%。

中原黃靜娟指，將軍澳清水灣半島8座中層F室兩房戶，多次調整叫價後，累減50.2萬元，成交價559.8萬元，呎價約10,704元。原業主持貨逾6年帳蝕40.2萬元。消息稱，天水圍Wetland Seasons Park第2期15座高層B1室，成交價480萬元，呎價約9,959元，約5年帳面貶值約15%。

此外，藍籌屋苑再錄成交。消息稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街72號低層戶，成交價545萬元，呎價約10,074元，約7年帳蝕約30.1%。東涌映灣園錄4月首宗買賣，項目11座高層戶以545萬元沽出，呎價約9,646元。