新界一手盤掀激戰

SIERRA SEA逾3800人參觀 凱和山加推 增折扣 新界大型樓盤低開，吸引大批睇樓客出動。西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，昨首日對外開放示範單位，已出現排隊睇樓人龍，單日錄得逾3,800參觀人次。其他發展商冀分一杯羹，屯門掃管笏凱和山減價加推價單5號，涉及75伙，兩房單位折實呎價低見7,908元。

新地代理執行董事陳漢麟稱，項目今日起開始收票，將視乎收票考慮加推。若採用建築期付款計劃，選購指定一房及兩房單位，並加入新地會，可獲贈家具套餐或享一萬元的折扣。家具套餐包括7至8件家具，包括梳化、電視櫃、椅子、餐枱、睡床及衣櫃等選擇。

海璇II三房售4436萬 新地會董事總經理謝文娟表示，該會的會員買家購入上述項目單位，可享物業1%售價折扣優惠。該盤日前推出首張價單，提供158伙，折實平均呎價約10,398元，為新界東逾10年來最低。同系已屆現樓的北角海璇II，昨招標售出第1座10樓B室三房海景戶，實用面積1,164方呎，設私人電梯大堂，連一個車位以4,436.21萬元成交，呎價約38,112元。

瑜一‧天海1437萬沽 另外，華懋集團的何文田站瑜一‧天海，以1,437.3萬元沽高層海景戶，為2B座27樓B室，實用面積525方呎，呎價約27,377元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，加推單位全數位於第1座，涵蓋35伙一房及40伙兩房單位，實用面積381至587方呎，折實價325.25萬至537.16萬元，折實呎價約7,908至9,928元。呎價最低單位為1座1樓B室，為實用面積587方呎兩房戶，折實價464.2萬元。

#LYOS連花園戶賣627萬 發展商同日開放凱和山兩個第1座連家具現樓單位以供參觀，包括第1座16樓D室兩房戶，實用面積485方呎。

設於九龍環球貿易廣場的SIERRA SEA展銷廳人流絡繹不絕。 顏景鳳稱，凱和山價單5號有36伙折實價低於400萬元，受惠100元印花稅新措施。 凱和山第1座16樓D室兩房連家具單位，實用面積485方呎，設開放式廚房。