簡訊一覽
●市場消息指，中國南方航空(01055)正考慮讓旗下南航物流在香港進行首次公開招股（IPO），集資至少數億美元。另南航將終止掛牌出售10架波音787-8飛機及4部引擎的交易，分析指與內地當局要求各航空公司暫停購買美國飛機相關設備和零件有關。
●華夏基金（香港）宣布，旗下華夏以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）獲香港證監會批准，成為可提供質押服務的現貨ETF產品，5月15日起正式生效。
●騰訊雲宣布將在日本大阪新建第3個數據中心，與東京現有兩大可用區共同構成騰訊雲覆蓋全球21個地理區域、56個可用區的服務網絡。此外，騰訊控股(00700)將同步在大阪設立新辦公室。
●內地企業級大模型人工智能（AI）應用提供商滴普科技已向香港交易所(00388)遞交上市申請，循18C規則申請主板上市，或將成為港股新股中的「企業級大模型AI應用第一股」，中信証券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際、交銀國際為這次招股的聯席保薦人。
●中遠海運港口(01199)公布，核數師羅兵咸永道將於公司股東周年大會結束時任期屆滿，並會退任，董事會已議決建議委任香港立信德豪會計師事務所出任新核數師。
●滿貫集團(03390)昨日11時30分起暫停買賣，停牌前股價暴瀉90.26%，報0.3元。公司昨晚披露，主席王嘉俊有1.29億股因股價大跌被強制出售，但業務經營保持正常，財務狀況無重大變動，股份今日復牌。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：