金價首破三千三美元 慎防調整

面對美國關稅措施朝令夕改，黃金衝高動力未完結，價格屢創新高。倫敦現貨金價突破每安士3,300美元，最高曾見3,318美元，升近90美元或3%。紐約期金亦漲近3%，高見每安士3,333.29美元。不過，分析員指，黃金超買遇上周五起長假期，投資者需慎防假期前平倉盤湧現觸發價格顯著回調。

獨立外匯商品分析師盧楚仁相信，本輪金價上升，與美國白宮最新公布的行政命令中，顯示由華輸入貨品面臨高達245%關稅有關。雖然期金相對強弱指數（RSI）升至逾70，顯示超買情況不低，但仍有避險情緒支持。

然而，他同時警告：「金價高處未算高得嚟要小心」，因升得快亦可以跌得快。以本月初現貨金價破3,100美元關為例，未幾便即回調至2,970美元水平。尤其周五起長假期，「大家唔知有乜事發生」，假期前可能會有一波獲利回吐。

金價累升甚巨，部分金礦股投資者選擇趁高減持套利。股權披露資料顯示，Gold Virtue於周一在場內減持山東黃金300萬股，每股均價21.76元，持股量由6.02%降至5.67%，估計套現逾6,500萬元。