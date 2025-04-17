港網購趨增 商戶銷售GMV年升8.6%

去年本港零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌7.3%，不過，由SHOPLINE發布的《2025香港電商白皮書》顯示，其香港商戶的3項主要表現數據：銷售商品交易總額（GMV）、顧客平均購買商品數量，及訂單平均交易金額均比去年增長，反映近年市民消費模式轉變至網上。

有關報告指出，其香港商戶去年全年的銷售商品交易總額按年升8.6%，每張訂單平均交易金額為635元，交易金額較2023年增加8.7%，顧客每次平均購買2.35件商品，較2023年的2.28件高。SHOPLINE香港副總經理簡家樂表示，消費者消費態度更趨謹慎，貴精不貴多，且更重視消費體驗。

美妝醫療等受惠數碼轉型 報告展望今年零售業致勝的黃金定律，在於如何透過全渠道接觸點喚起顧客意識，提供有用資訊和人性化互動引起其興趣，再憑藉科技找到適合的時機和媒介精準宣傳，驅使客戶決定購買。

去年該公司平台的商戶總數按年上升7.7%。多個零售產業當中，以「美妝保養及個人護理」及「醫療與保健」商戶最受惠於數碼轉型，不同的智慧零售方案分別為兩產業帶來極具效益的正面影響。其中消費者每次在美妝和個人護理商戶仍願意花費，每張單平均單價為922元，每次平均購買6件產品。

銷售形式方面，以直播銷售持續盛行。去年該公司平台商戶共進行逾3萬場次直播，按年增80.6%，訂單平均單價為712元，單計直播期間所產生的GMV更錄得按年增長78%。另外，截至去年底，有四成該平台商戶使用人工智能（AI）功能，其GMV比未應用者高近79.8%。