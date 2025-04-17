夾心世代退休負擔重

四成人預每月36%開支供養父母或子女 現今世代，人愈來愈長壽，孩子則愈來愈「精養」。如是者，作為父母一輩，變成上要顧老下要顧幼的「夾心世代」，有苦自己知。最新就有香港保險機構進行調查，發現四成「夾心世代」退休後須供養父母或子女，每月涉額超過三分之一開支，可見退休後的家庭財務負擔仍然沉重。

滙豐保險委託獨立市場研究機構，調查共訪問1,003位年齡介乎40至70歲的香港及澳門準退休及退休人士，了解他們的退休規劃及面對的挑戰。調查指出，隨着預期壽命延長、生活成本上漲及現代生活充滿不同挑戰。「夾心世代」的角色在亞洲社會特別常見，主要因為亞洲對家庭價值的重視根深柢固。

憂長者醫療生活護理費 調查發現，在所有受訪者之中，40%表示退休後須承擔父母或子女的財政需要。這些「夾心世代」平均須將36%的開支分配予家人。在這群「夾心世代」中，93%擔心家庭經濟責任會影響個人退休計劃。當中有年長父母的「夾心世代」表示，醫療開支、日常生活費用及長者護理費用是3大憂慮來源，皆因當中90%的父母目前有身體健康問題，而62%有認知能力退化情況；另須供養子女的「夾心世代」，其主要憂慮包括須確保有足夠財產承傳給子女、承擔子女置業時的首期開支及承擔子女的教育開支。

大灣區成首選退休地點 調查又發現，36%受訪者有計劃前往其他地方退休，大灣區為首選地點。不少受訪者（36%）表示計劃往港澳以外的地方退休，尋求其他退休方案，其中65%計劃往大灣區內地城市退休，受歡迎程度遠超大灣區外的內地城市（15%）、英國（13%）及澳洲（10%）。計劃移居大灣區退休的受訪者認為，首要考慮因素包括居住空間較大、較負擔得起的生活成本，以及與家人/朋友距離較近。在總受訪人士中，有額外22%表示計劃將大灣區內地城市視為次要居住地，約花四分之一的退休生活時間在大灣區內地城市，同時保持與原居城市的聯繫。

儘管大灣區是受歡迎的退休地點，但退休人士對於醫療保健方面存憂。在計劃移居大灣區的受訪者中，半數認為跨境醫療保險索償困難，或以為香港保單無法索償大灣區內地城市的醫療費用；41%亦擔心不同地區的醫療紀錄無法同步。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，報告中發現愈來愈多人有意往外地過退休生活，其中對鄰近的大灣區城市日趨關注，故該企正積極建立全面穩健的大灣區退休生態系統。

目前，正在擴充醫療網絡，讓自願醫保保單持有人在內地的醫療機構可享經預先批核的免找數服務，另正積極籌備於今年稍後時間推出新年金產品，產品將提供充分保障，滿足退休人士不斷轉變的多元化需要。

有意移往異地退休人士心儀選點