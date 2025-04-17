恒生《Taste of Penthouse》系列 贈員工博愛堂養生湯水

恒生博愛堂（The Penthouse）以美食宴客著稱，尤其是花膠五蛇羹，在城中享負盛名。博愛堂日常以招待銀行貴賓為主，不過自前年恒生90周年慶典以來，銀行特別推出員工福利《Taste of Penthouse》系列，讓全體員工品嘗各類博愛堂獨特配方的美饌。

今年《Taste of Penthouse》系列以春季滋補湯水打響頭炮，由廚藝顧問陳錦成師傅及行政總廚洪寶發師傅操刀，以傳統經典風味配搭現代養生配方，調製出兩款時令湯水，除了表達對全體員工的謝意外，更為他們加油打氣。養生滋補湯包括博愛堂的招牌燉湯「蜜瓜爵士湯」，以蜜瓜、螺頭、花膠等矜貴食材燉製，滋陰潤燥，特別適合春季潤肺養顏；另一款為「薏米雪梨沙參玉竹素湯」，迎合現今大眾追求清淡素食的新趨勢，不但清甜可口，健胃袪濕，是春夏消暑之選。

聯乘老字號品牌「安記」推出 恒生表示，該行過去兩年為員工準備博愛堂多款精選美食，過去曾為員工派送花膠五蛇羹、六合養生茶、鮑魚麵、XO醬、二十年柑桔陳皮普洱茶、陳皮蓮子紅豆沙、雪花酥等多款經典美食。今次這兩款湯水由博愛堂聯乘本地老字號品牌「安記」，以博愛堂的獨家配方精心打造。時值香港氣溫變化頻繁，正是員工以湯水調養的好時機。