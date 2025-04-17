小鵬：整合供應鏈 冀外銷佔半

估內地僅10車企生存 至於小鵬向來有「造車新勢力」之稱，惟近年內地車企之間競爭激烈，聯合創始人、董事長兼行政總裁的何小鵬重申，「公司今年不可能穩坐釣魚台」，又指未來3至5年市場競爭也會保持如此強度。

他認為，內地汽車企業的淘汰戰或會複製手機行業早年情況，最終由400至500家減少至10家之內，惟強調小鵬會通過技術、企業綜合能力、商業能力和全球化提升實力，並期待下個10年（即2024至2034年）小鵬一半以上的汽車銷量來自於中國以外。

被問到小鵬在歐洲的戰略布局如何，以及獲福士汽車（Volkswagen，內地又稱大眾汽車）入股後的未來發展，顧宏地指公司在歐洲有戰略化和本地化部署，強調歐洲屬一個細分化和主打高端大眾的市場。至於與福士合作的車型明年會上市，但暫時無可奉告，雙方會探索更多合作領域。

招商證券國際最新發表研究報告，指近日歐盟有傳與中國達成汽車關稅共識，為中國製造的電動車設定最低價格，替代歐盟去年實施的關稅措施。該行指，在中美經貿關係持續緊張之際，上述談判為中國新能源車進入歐盟市場迎來重大契機。