日央行：若關稅損經濟或停加息

日本2月核心機械訂單按年升1.5%，勝市場預測的轉跌0.9%。然而，日本股市昨日未受提振，結束兩連升，原因是美國政府收緊晶片出口至中國的管制，拖累日經平均指數跌1%或跌347點，收報33,920點。東證指數（TOPIX）亦挫0.6%至2,498點收市。半導體相關股重摔，測試設備商Advantest挫6.5%、晶圓切割機廠DISCO狂瀉8%、成膜設備商KOKUSAI亦插8.4%。

日圓兌每美元匯率昨日曾升約0.3%至142.66，每百日圓兌港元曾報5.44算。日圓升值，影響出口主導的日本工業。日本央行行長植田和男表示，今年2月開始，與美國關稅措施相關的風險，已經接近央行假設的「最壞情況」，最近的發展已經影響到企業及家庭的信心。若美國總統特朗普的高關稅政策對日本經濟帶來下行壓力的話，「可能有必要採取政策性應對、將因應情勢變化作出適當的決定」。對此，市場解讀為加息周期有機會暫停。

Westpac降澳洲GDP預測 鄰國南韓方面，據初步估算及以韓圜計，南韓3月出口價格指數按月轉升0.3%，前值跌0.6%；按年維持升6.3%，與前值持平。進口價格指數按月續跌0.4%，前值跌1%。

同樣位於亞太區的澳洲，其Westpac領先指標由2月的升0.1%，變為3月的跌0.1%，反映未來3至9個月經濟活動相對速度的6個月年化增長率，亦由前值升0.9%，放緩至上月的升0.6%。有關報告將澳洲今年國內生產總值（GDP）增長預測由原先2.2%下調至1.9%，以反映美國關稅的壓力。

加國凍息 料通脹回落 加拿大央行昨日議息後一如市場預期凍息，隔夜息、銀行利率、儲蓄利率分別維持在2.75厘、3厘、2.7厘。央行預計4月通脹會下跌，主要歸因於取消了消費者繳付的碳稅，以及油價下跌所導致。然而，美國的關稅及其造成的供應鏈斷裂或推升部分價格，央行將繼續小心地評估前面的風險和不穩定，強調貨幣政策不能解決貿易問題，但可起維持穩定價格的作用。