WTO估今年商品貿易量跌0.2%

世界貿易組織（WTO）公布2025年全球貿易展望報告，在最新的預測中，WTO估計今年全球商品貿易量將下降0.2%（維持過去低關稅的基準情景預測為增長2.7%），其中北美地區降幅最大，達到12.6%。報告提到，此預測是基於截至4月14日的關稅水平，而一旦關稅戰惡化，今年商品貿易萎縮幅度將達1.5%。

世貿總幹事伊維拉直言：「我對貿易政策的不確定性深感擔憂，包括中美對峙。」持續存在的不確定性有可能成為全球經濟增長的絆腳石，對全世界帶來嚴重的負面影響。

預期服貿額增長4% 今次的報告亦包含了對服務貿易的預測，雖然服務業不會直接受到關稅影響，但亦會受到間接衝擊，目前WTO預計今年全球商業服務貿易額將增長4%。

在目前政策環境下，該組織預計中美貿易中斷，將引發「重大貿易轉移」。中國商品出口到北美以外所有地區預計將增加4至9%。同時，美國從中國的紡織品、服裝和電氣設備等領域的進口預計將大幅下降，為其他能夠填補缺口的供應商創造新的出口機會。

今年亞洲區的貿易預計會有溫和增長（進口、出口均為1.6%），歐洲也是如此（出口增長1%、進口增長1.9%）。此外，美國恢復徵收對等關稅的話，可能會對出口導向型的最低收入國家產生嚴重影響，這些國家的經濟對外部經濟衝擊特別敏感，因為他們的貿易集中在少數產品上，而且應對挫折的資源有限。