英偉達「翻閹版」AI晶片輸華遭管制

美國進一步收緊高端晶片向中國的出口。研發人工智能（AI）晶片的英偉達（Nvidia）證實，收到美國政府的通知，未來向中國出口H20晶片時需要先申請許可，本財季會產生55億美元的費用。該款晶片是英偉達迎合美國高端技術出口禁令，特意為中國市場打造的「翻閹版」AI伺服器晶片。外媒引述消息指，英偉達其實早已得知限制升級，惟卻未有通知中國的客戶。

內地客戶傳未被知會 報道引述消息指，美國官員已於4月9日通知該公司新的出口限制，只是英偉達的中國銷售團隊似乎沒有通知客戶。因此，大多數中國雲計算公司不久前還在預期今年底前收到H20晶片的交付。據了解，自今年初以來，英偉達已收到價值180億美元的H20訂單。

分析認為，美國收緊監管的做法，實際上是在推動英偉達的中國客戶轉向華為設計的AI晶片，而隨着華為獲得更多客戶和開發經驗，其晶片設計和軟件能力可能會快速提升。

ASML首季訂單遠遜預期 另邊廂，荷蘭光刻機大廠ASML公布截至3月30日止一季業績，期內收入按年增長46.34%，達到77.41億歐元；淨利潤按年大增92.43%至23.55億歐元。該公司於首季的淨訂單金額為39.36億歐元，雖然較去年同期多9%，但卻遠遜於市場預期。行政總裁福克警告稱，美國的關稅措施加劇了不確定性，正在「非常密切地」觀察相關影響。惟他亦補充說：「AI仍然是市場的動力，需求依然強勁。」

ASML並未調整全年收入預測，仍維持在300億至350億歐元之間。該公司今年首季交付的光刻機當中，有27%運往中國內地，顯著地高於運往美國的16%。財務總監達森指出，會把美國關稅成本大部分轉嫁給客戶，特別是美國客戶。他說︰「成本分攤應該公平，那些美國市場的半導體製造商應承擔主要成本。」