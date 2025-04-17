美經濟最快下半年衰退

摩根資管：企業縮投資觸發 聯儲或減息3次 美國關稅措施所帶來的影響逐漸顯現，作為總統特朗普「頭號支持者」的富豪馬斯克（Elon Musk）亦遭到反噬，其電動車公司特斯拉（Tesla）深受關稅衝擊困擾。與此同時，愈來愈多機構投資者擔心經濟前景。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰亦警告，企業因為關稅不確定而暫停資本開支計劃，有機會增加經濟衰退壓力，又指目前金融市場並未完全消化衰退風險。

許長泰指出，自第二次世界大戰以來，美國的經濟衰退絕大多數由企業投資收縮所帶動，少有因為消費減少。他解釋，因為消費者能夠減少的開支比例相對有限，衣食住行等基本需求仍然存在；而對企業而言，完全停止投資的決定卻可以來得很快，故下半年可能會看到衰退。

大行倡分散投資 道指低開 他強調，目前並不肯定經濟必然會衰退，但從股市表現、債券息差等金融資產價格看來，當下市場尚未完全計入衰退風險。他個人認為，聯儲局有較大機會於第三季再次開始減息，今年內或減息3次（每次0.25厘）。他又預期，在減息以及美國政府政策的影響下，美元長遠會進一步貶值。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，近日美元走弱和美國國債價格下跌，是由美國境外賣家所推動。

他指出，最近美國市場債券孳息率抽升，但歐洲、中國和日本市場的債息卻相對穩定，相信這反映了資金正從美國流出。他建議，投資者可能會利用黃金來對沖美國國債及經濟衰退的風險。

DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示，受關稅戰升級的潛在影響，美國經濟增長可能受到0.6個百分點的衝擊，而通脹亦會額外上升一個百分點。股市方面，他稱投資者以往覺得投資「美股七雄」必定獲得豐厚回報，但這個時代已然結束。市場此輪調整再次凸顯分散投資的重要性，無論是在股票類別之內，還是跨越所有資產類別。

美股3大指數周三早段全線下跌，道指曾跌348點，報40,020點；標指跌82點，報5,322點；納指跌402點，報16,420點。

Tesla兩新車量產計劃受阻 外媒報道指，Tesla因為供應鏈成本問題，導致其Cybercab與Semi兩大新車款的量產計劃停滯。

由於特朗普對中國商品加徵巨額關稅，Tesla已決定暫停原定從中國進口用的關鍵零件，導致上述兩款電動車的生產受阻，無法如期於今年底試產、明年投產。該公司股價早段曾挫2.78%，低見247.03美元。

數據顯示，美國3月零售銷售按月增長1.4%，符合市場預期。另外，3月美國工業產出按月跌0.3%，遜預期。

美國GDP近季按年變幅