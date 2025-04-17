MPF美股基金季度走資6年最多

研究機構積金評級表示，今年首季強積金（MPF）資金淨流入估算約為119億元，乃自2021年以來最低的第一季淨流入水平，比強積金過去5年第一季約138億元的歷史平均淨流入水平低13.8%。其中，美國股票基金在今年第一季錄得資金淨流出，估算約為36.5億元，為6年以來最大的季度資金淨流出。

保守基金吸資強勁 該機構稱，強積金保守基金佔今年第一季資金淨流入最多，吸引了約84.7%，是自2019年以來最高的季度淨流入份額。儘管香港及中國股票基金第一季回報率達11.95%，卻連續第5個季度錄得資金淨流出。截至3月底，強積金在今年第一季的回報率約為2.69%，總資產值估算約為1.338萬億元，相當於479萬名強積金成員每人平均帳戶結餘約27.91萬元。

另一強積金市場數據研究機構GUM發布的3月強積金市場分析報告顯示，截至3月底，強積金市場總資產下跌1.1%至1.34萬億元。月內，資金淨轉出最多的前5個資產類別依序為美國股票基金、環球股票基金、混合資產基金（80%至100%股票）、未分類股票基金，以及混合資產基金（60%至80%股票），其中美股基金吸引力顯著下滑，美國股票基金單月流出高達60億元，成為3月及年初至今淨轉出最多的資產類別。

資金淨轉入最多的前5個資產類別，依序為強積金保守基金、保證基金、香港股票基金（追蹤指數）、歐洲股票基金，以及預設投資策略──核心累積基金。其中保守基金年初至今淨轉入已達近90億元，若加上保證基金的淨轉入額，兩者年初至今合共吸引超過110億資金元。