產經

港股險守兩萬一 美團瀉8%差絕藍籌

港股昨日曾挫近六百點，尾市跌幅收窄。（中新社圖片） 港股昨日曾挫近六百點，尾市跌幅收窄。（中新社圖片）
港股昨日曾挫近六百點，尾市跌幅收窄。（中新社圖片）
在中美貿易戰再度升溫之下，港股連升6日後終斷纜。恒生指數低開149點後，一度跌近600點，低見20,868點，失守兩萬一關，全日跌幅收窄至409點或1.91%，報21,056點。國企指數跌203點或2.55%，報7,779點；科技指數跌185點或3.72%，報4,796點。大市成交逾2,199億元，北水繼續撐市，昨錄淨流入78.93億元。
美團(03690)與競爭對手在即時配送市場開戰，股價全日下跌8.1%，為表現最差藍籌。另京東集團(09618)、快手(01024)、小米集團(01810)、阿里巴巴(09988)跌4至5%；騰訊控股(00700)跌1.75%。
大摩降低恒指年底目標
摩根士丹利今年2月調升恒指目標後，最新卻調低今年底恒指目標，指出鑑於目前具挑戰性的經濟前景下，企業盈利難免受到影響，故修訂多項股市指數在基本情景下的年底目標。該行對恒指年底最新目標20,800點，最牛及最熊最新目標分別為25,500點及14,400點；對國指基本情景年底目標7,700點，最牛及最熊最新目標分別為9,450點及5,400點。
高盛下調香港銀行盈測
另一方面，高盛發表研究報告表示，目前預期今年美國聯儲局將減息5次，淨息差下降及信貸成本上升，將為香港的銀行業增添下行風險，預期貸款業務增長乏力及盈利能力下降的情況下，較難出現重大的估值重估，故將香港銀行股2025至2027年各年每股盈利預測分別下調14%、19%及15%。其中，中銀香港(02388)及東亞銀行(00023)的評級均被下調至「中性」，但滙豐控股(00005)則維持予「買入」評級。
大聖資產管理基金經理李明德表示，現時環球市場不明朗因素仍多，不少投資者趁反彈沽貨獲利。另外，以恒指今年低位約19,000點、高位約24,000點計，若反彈至22,000點，已幾乎完成今年高低差的一半，相信升至該水平有阻力亦屬正常。不過，他認為指數回落到20,000至22,000點是入市時機，投資者可考慮於該區間分注入場，板塊可留意消費及科技股。
高盛對香港銀行股最新目標價高盛對香港銀行股最新目標價
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大摩對恒指最新目標及估值預測大摩對恒指最新目標及估值預測
大摩對恒指最新目標及估值預測
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