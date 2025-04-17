港股險守兩萬一 美團瀉8%差絕藍籌

在中美貿易戰再度升溫之下，港股連升6日後終斷纜。恒生指數低開149點後，一度跌近600點，低見20,868點，失守兩萬一關，全日跌幅收窄至409點或1.91%，報21,056點。國企指數跌203點或2.55%，報7,779點；科技指數跌185點或3.72%，報4,796點。大市成交逾2,199億元，北水繼續撐市，昨錄淨流入78.93億元。

大摩降低恒指年底目標 摩根士丹利今年2月調升恒指目標後，最新卻調低今年底恒指目標，指出鑑於目前具挑戰性的經濟前景下，企業盈利難免受到影響，故修訂多項股市指數在基本情景下的年底目標。該行對恒指年底最新目標20,800點，最牛及最熊最新目標分別為25,500點及14,400點；對國指基本情景年底目標7,700點，最牛及最熊最新目標分別為9,450點及5,400點。

大聖資產管理基金經理李明德表示，現時環球市場不明朗因素仍多，不少投資者趁反彈沽貨獲利。另外，以恒指今年低位約19,000點、高位約24,000點計，若反彈至22,000點，已幾乎完成今年高低差的一半，相信升至該水平有阻力亦屬正常。不過，他認為指數回落到20,000至22,000點是入市時機，投資者可考慮於該區間分注入場，板塊可留意消費及科技股。

高盛對香港銀行股最新目標價 大摩對恒指最新目標及估值預測