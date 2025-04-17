投行削券商A股目標價

投行摩根士丹利發表的研究報告指出，A股市場今年首季日均成交額按年增長84%、按季比較則下跌9.4%，由於4月至今成交增長的可持續性充斥愈來愈多不確定因素，故目前未能夠確定成交量增長勢頭可以維持多久。

該行最新將A股市場2025至2027年日均成交額預測下調9%、9%及6%，料今年全年日均成交額下跌4%，明年及2027年則每年增長8至9%，相應將券商明年股本回報率預（ROE）測平均下調0.29個百分點，同時將覆蓋券商股目標價下調3至16%。

大摩又稱，中國股市受美國政策影響的敏感度，不及中國經濟。然而，3大負面信號將困擾中國股市短期表現，包括該行下調中國2025年和2026年經濟增長預測至4.2%和4%，較此前預測低0.2百分點；當局料允許人民幣貶值幅度更大，兌每美元年底料見7.5；以及中概股美國預託證券（ADR）退市和潛在投資限制將令投資者保持警惕。

摩根資產管理指，在全球市場波動加劇的背景下，A股仍是資產配置的關鍵部分；又認為內地3月零售銷售增長5.9%，反映政府一定程度成功推動消費，也鼓勵政策制訂者繼續尋求促進消費者支出的方法，特別是聚焦服務業。