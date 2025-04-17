中國固產投漲4.2% 外資縮一成

上季內地固定資產投資增速仍然疲弱，但暫時未受到美國20%關稅大棒的明顯衝擊，按年升4.2%，增速較去年同期僅低0.3個百分點，優於市場預期，單計民間則按年升0.4%，增速比去年首季低0.1個百分點，繼續由國企挑大樑，尤其是彌補外資企業固產投按年再跌9.5%。

不過，國家統計局強調，固產投的結構有所優化，不計房地產開發投資，上季固產投按年增長8.3%，單計民企亦按年升6%。此外，高技術產業投資按年升6.5%，佔全部投資的比重按年升0.3個百分點至10.3%。

國統局副局長盛來運稱，新正頭前夕震驚世界的DeepSeek，以及宇樹人形機械人等一批成果的應用，既彰顯中國科技創新的實力，也增強市場信心，今年首3個月，規模以上（主營業務收入2,000萬元人民幣或以上企業）高技術製造業增加值按年增長9.7%、訊息傳輸、軟件和訊息技術（IT）服務業增加值按年增長10.3%，遠遠跑贏整體增速，新動能不斷成長有助應對美國瘋狂加徵關稅。

上季工業增加值升6.5% 單計3月份，工業增加值按年升7.7%，遠勝預期，造就首季按年增長6.5%，增長比較強勁的是汽車製造（11.8%），計算機、通訊和其他電子設備製造業（11.5%），新能源汽車產量按年飆45.4%至315.9萬輛，佔所有汽車產量42%。連「內捲」問題嚴重的太陽能電池，亦見產量按年升18.5%。

產能過剩已經演變得國際貿易爭端之際，上季規模以上工業產能利用率按年升0.5個百分點至74.1%，其中製造業升0.3個百分點至74.1%。