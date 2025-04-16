輪商精選：歐元睇升考慮10576
歐洲央行將於周四公布議息結果，市場普遍預料通脹率將放緩，因此央行或於本次會議中減息0.25厘。有調查指出，經濟學家估計歐央行將分別於4月及6月減息，惟下半年的減息空間將取決於環球貿易政策對歐洲的影響。
歐元兌美元近日升穿1.13，創近3年高位，從技術走勢分析，歐元本周支持位或於1.0934水平，阻力位或於1.1473，投資者或可參考相關技術水平。
如投資者期待歐元持續上升，可參考歐元兌美元認購證10576，行使價1.16美元，實際槓桿15.7倍，9月30日到期。如認為歐元仍有下行風險，可留意歐元兌美元認沽證10575，行使價一美元，實際槓桿21.9倍，9月30日到期。
此外，英鎊兌美元曾錄5連升，市場觀望今日公布的英國3月消費物價指數（CPI），市場預料英國通脹水平或將推動英倫銀行繼續減息。技術走勢上，英鎊本周支持位或於1.2817水平，阻力位或於1.3207，投資者或可參考相關技術水平。
看好英鎊留意10548
如投資者認為英鎊仍有上行空間，可留意英鎊兌美元認購證10548，行使價1.3美元，實際槓桿17.7倍，8月29日到期。如認為英鎊或將從高位回調，可參考英鎊兌美元認沽證10443，行使價1.2美元，實際槓桿45.8倍，5月30日到期。
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