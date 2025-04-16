宏觀剖析：關稅重塑全球投資機遇

美國總統特朗普於4月2日宣布的關稅措施代表美國貿易政策的轉變，美國關稅稅率預計升至20%以上，為百年來最高水平。由於投資者憂慮全球經濟衰退，標普500指數自此經歷數十年來最急劇的短期跌幅之一。

市場初步反應顯示，美國關稅無論在幅度或範圍上都比預期激進。最令人驚訝的是，美國對許多東南亞國家也採取新關稅措施。隨着特朗普1.0時對中國採取關稅行動之後，許多美國及國際運動服裝和成衣公司已將供應鏈轉移到其他國家。

由於形勢多變，在採取即時行動前必須保持謹慎，但市場波動會帶來投資機會，正如在新冠疫情造成的市場混亂中所見。重要的是，今年迄今的市場變動，尤其是在過去幾天愈演愈烈，正在造成一些顯著的市場失調。然而，這些受影響的領域長期依然具有結構性的吸引力。

優質企業有力應對衝擊 一般而言，由於投資者紛紛撤出估值較高的領域，今年人工智能（AI）和高動能（High Momentum）相關股票面臨拋售壓力。以Alphabet、Meta、Netflix和博通（Broadcom）等公司為例，儘管其基本面及盈利表現強勁，但公司股價仍然下跌。在各種情況下，它們都受惠於周期性增長趨勢及強大的競爭優勢，相信這將有助於推動股價長期跑贏大市。

同樣地，注重長期規劃、供應鏈韌性、多元化，以及良好客戶關係的優質公司，應能更好地應對這些關稅及競爭局勢的變化。在市場不確定性和風險加劇的情況下，這類公司通常會面臨初期的拋售壓力，但隨着貿易形勢調整和市場正常化，它們可能會提供更高的風險調整回報。

對於受到貿易政策影響的行業，認為應將重點放在具有強大競爭力的公司。這些公司具備定價能力、更長的訂單積壓期（因為不確定性會影響資本支出決策），以及較大的本土市場佔有率。

銀行醫療公用股防守強 顯然，受貿易爭端影響較小的行業，如銀行、醫療保健、公用事業等股份，可能會在關稅引發的不確定性中提供一些緩解。而具備防禦性特徵的行業領域可能會表現更佳，因為其相對穩定的盈利能力在經濟風險和不確定性增加時能保持韌性。

現時局勢瞬息萬變，隨着各國政府確定各自的行動方針並加緊談判，預計未來幾天或幾周內情況將有進一步發展，預期市場波動可能在短期內持續。鑑於美國的貿易政策可能會損害全球經濟增長，並對企業信心及消費者情緒產生負面影響，仍會持續關注事態發展。

現任美國政府似乎願意忍受短期內對經濟作出的巨大損害，以實現重塑「全球貿易失衡」的宏偉目標。這些關稅的直接影響預計將使企業成本和整體通脹增加、經濟活動和增長下降以及企業盈利能力降低，損害消費者和企業信心，進而影響美國和全球經濟。

物價上漲影響消費板塊 過去幾年，旺盛的消費一直是美國例外論的重要支柱。然而，美國消費者可能會首當其衝承受物價上漲的衝擊。現時已經看到消費者疲弱的迹象，尤其是低收入族群。因此，他們吸收物價上漲的能力正在減弱，消費品牌公司獲利能力反而會受到影響。

基於美國依賴海外資金來填補其財政雙赤字，這項非常規的經濟政策可能會考驗投資者對美國經濟穩定性的信心。美元今年持續轉弱，在關稅影響下，正在減弱對美國經濟增長前景的信心，這可能會促使資金持續流向美國以外的股市。

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