二手市況：香港仔中心兩房賣388萬 呎價跌穿九千

二手樓價跌勢持續，市場錄多宗低價成交。香港仔中心兩房單位，劈價62萬元沽出，成交價僅約388萬元，呎價失守9,000元關口，創屋苑近一年新低。

中原胡志軒表示，上址為D座中高層6室，實用面積約432方呎，叫價450萬元放盤，由於新買家購入後需斥資翻新單位，獲減價約13.8%後沽出，呎價僅約8,981元。

銅鑼灣私樓僅售300萬 銅鑼灣私樓僅售300萬元，利嘉閣梁國樑稱，寶明大廈高層E室兩房戶，實用面積約326方呎，減價25萬元獲外區客承接，呎價約9,202元，原業主早於1964年僅以約2.296萬元買入。

中原許永生又指，長沙灣星匯居2座低層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，累減31.2萬元，成交價618.8萬元，呎價約11,854元，創屋苑呎價一年新低，成交價跌穿近10年前購入價，帳面蝕1.2萬元。

投資者賣股購Grand YOHO 青衣盈翠半島三房戶做價低於兩房價。該行黃國強表示，屋苑10座高層G室套三房戶，實用面積約666方呎，2月叫價968萬元，近日見關稅戰帶來不明朗因素，一口氣減至868萬元，最終以866萬元沽出創同類型單位近一年最低，呎價約13,003元，本月屋苑兩房海景戶成交價都達868萬元。

昨日二手市場有至少12宗帳蝕成交。中原林頌宜指，元朗Grand YOHO第8座高層E室兩房戶，投資者見近期外圍及股市波動，為了避險，沽出大部分股票，以795萬元購入單位，呎價約15,028元，原業主2017年一手買入，蝕89.5萬元。

部分成交跌穿約10年前價位。世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園5座中層C室，套三房設計，減價約9%，以955萬元售出，呎價約13,011元，原業主持貨逾8年，帳面損失163萬元。美聯徐君寶稱，元朗錦田北峻巒1A期第10B座中層D室兩房戶，議價後租客以530萬元買入，呎價約9,981元，逾9年帳蝕約56.9萬元。